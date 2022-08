Dirigida y producida por Sam Mendes, “1917″ es una película bélica de 2019 que tiene lugar poco después de la retirada alemana a la Línea Hindenburg durante la Operación Alberich y sigue a dos jóvenes soldados británicos que intentan cruzar las líneas enemigas para dar un mensaje que podría salvar a muchos, incluido el hermano de uno de ellos.

La cinta británica protagonizada por George MacKay y Dean-Charles Chapman, con Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth y Benedict Cumberbatch en papeles secundarios llegó a Netflix el 10 de agosto de 2022 y se posicionó en el primer lugar del Top 10 de las películas más populares de la plataforma streaming.

“1917″ consiguió diez nominaciones en la edición 92 de los Premios de la Academia y tres Oscars, por Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales y Mejor Mezcla de Sonido. Aunque no consiguió la victoria en la categoría de Mejor guion original, su historia fue muy aclamada por su realismo y precisión.

El cabo Tom Blake y el cabo William Schofield recorriendo territorio enemigo para lleva un importante mensaje en "1917" (Foto: Universal Pictures)

“1917″, ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

Si bien los personajes principales de esta película no se basan en personas reales, están inspirados en personas y eventos reales de la Primera Guerra Mundial. Como señala Time, el guion escrito por Mendes y Krysty Wilson-Cairns se basa libremente en “fragmentos” de historias del abuelo de Mendes.

El cabo Alfred H. Mendes se unió al ejército británico a principios de 1917 cuando era un joven de 19 años de estatura de 5 pies y 4 pulgadas, y era “corredor”, un mensajero de los británicos en el frente occidental. Años después, le contó a su nieto historias de ser herido mientras corría a través de la “Tierra de nadie”, el territorio entre las trincheras alemanas y aliadas.

“La historia de 1917 se inspiró no solo en la historia de mi propia familia, sino también en muchas otras”, dijo Sam Mendes a la compañía de genealogía Ancestry.

De hecho, un antepasado del actor George MacKay, encargado de interpretar al cabo William Schofield, también fue parte de la Primera Guerra Mundial. Se trata de su tres veces tío abuelo Albert Victor Baulk, era comunicador de la batería de asedio 196 en Sailly-au-Bois, Francia, según indicó iNews.

Para la precisión histórica en “1917″, Mendes contó con el apoyo del veterano de ejercito británico, Paul Biddiss, quien se desempeñó como asesor técnico militar de la película y enseñó a los actores las técnicas adecuadas para saludar y manejar armas.

Además, se utilizaron manuales de instrucciones militares de la época para crear campos de entrenamiento que les dieran a los soldados la sensación real de estar en la guerra, leyeron sobre la vida en las trincheras en libros como “Lest We Forget: Forgotten Voices from 1914-1945″ de Max Arthur y “Soldier’s War: The Great War Through Veterans’ Eyes”, entre otros.

Tom Blake y William Schofield preparándose para su peligrosa misión en "1917" (Foto: Universal Pictures)