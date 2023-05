CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la historia real de Leslie y Jorge Bacardí y Christopher Gregory, “2 corazones” (“2 Hearts” en su idioma original) es una película dirigida por Lance Hool que se estrenó en cines en los Estados Unidos el 16 de octubre de 2020 y está disponible en Netflix desde el 23 de marzo de 2023.

El drama romántico protagonizado por Jacob Elordi, Adan Canto, Tiera Skovbye y Radha Mitchell sigue las vidas del universitario Chris y el empresario adinerado Jorge Bolívar que se entrecruzan gracias a un giro del destino. El primero es un entusiasta joven que no tiene la mejor relación con su padre, tal como se demuestra cuando no es aceptado en la universidad que quería.

En tanto, la historia de Jorge empieza varios años antes del nacimiento de Chris. El hijo del dueño cubano de la marca de ron Bolívar tiene una enfermedad pulmonar y aunque los médicos no le dan muchas esperanzas, el niño logra sobrevivir a una arriesgada operación y llevar una vida normal.

Javier se casó con Leslie en la película "2 corazones" (Foto: Freestyle Releasing)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “2 CORAZONES”?

En un viaje de trabajo, Jorge conoce a Leslie, una sobrecargo que le roba el corazón y por la que se queda un tiempo en Hawai. Después de algunas salidas, el protagonista de “2 corazones” le cuenta sobre su tos y la cicatriz en su espalda, y le propone empezar una vida juntos.

Jorge y Leslie se casan y a pesar de la enfermedad, tienen varios años de alegría. Sin embargo, un detalle opaca su felicidad, no han logrado tener hijos. Acuden a los mejores especialistas, pero debido a su historial médico, ninguno le da esperanzas. Bolívar se siente culpable por no poder cumplir el sueño de su esposa de tener una docena de niños. No obstante, Leslie le asegura que no necesita nada más que él.

Los años pasan y la salud de Jorge empeora. Durante una reunión familiar, Bolívar se desmaya y es trasladado a un hospital de emergencia. Los médicos le informan que su única esperanza de sobrevivir es recibir un trasplante de pulmones.

En tanto, el otro protagonista de la película “2 corazones” empieza su vida universitaria y conoce a Sam, una estudiante que lo invita a formar parte de un peculiar grupo. Chris se enamora de ella desde el primer momento y se propone conquistarla. Por supuesto, lo consigue y empiezan su historia de amor.

Sin embargo, una tarde, Chris pierde el conocimiento y termina en el hospital. Al parecer, se trató de una aneurisma, pero logra recuperarse para alegría de toda su familia. Poco después le propone matrimonio a Sam y comienza una nueva vida con ella.

Luego de unos años, la feliz pareja tiene a su primer hijo y todo parece felicidad para ellos, no obstante, Chris, quién también es el narrador de la historia, revela que los últimos acontecimientos nunca sucedieron.

Chris conquistó a Sam en la película "2 corazones" (Foto: Freestyle Releasing)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “2 CORAZONES”?

Los médicos informan que la situación de Chris empeoró durante la noche y tiene muerte cerebral, por lo tanto, solo queda desconectarlo y donar sus órganos. La familia del joven universitario no está segura de hacerlo, pero al final se dan cuenta que su hijo aún puede salvar a varias personas.

Esa misma noche, Javier recibe la llamada y viaja para someterse a otra operación. A pesar del riesgo, sobrevive y puede disfrutar de unos años más junto a su amada esposa. Tras recuperarse, Bolívar se empeña en conocer la identidad de su donador y le escribe una conmovedora carta a la familia de Chris.

Tras otra carta, Javier finalmente conoce a la familia de Chris y a Sam, quien al verlo corre y lo abraza. El empresario les promete que su hijo vivirá en él, al igual que en las otras personas a las que el joven les dio esperanzas.

“2 corazones” termina con Chris caminando en la playa observando el yate de Javier y Leslie donde también están Sam y sus padres.