Después del trágico e incierto final de la secuela de “365 DNI” (“365 Days” en inglés o “365 días” en español) los fanáticos de la saga basada en las novelas de Blanka Lipinska esperan que la historia de Massimo Torricelli (Michele Morrone) y Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka) continúe en una tercera película, que ya fue confirmada por Netflix.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con Blanka Lipinska, autora de la trilogía de libros 365 Days y escritora de la película, para continuar la historia de Laura y Massimo en la pantalla”, dijo Łukasz Kluskiewicz, gerente de adquisición de contenido de películas de Netflix para CEE y Polonia.

“Su viaje juntos está lleno de muchos giros y vueltas a medida que nuestros personajes continúan creciendo y aprendiendo más sobre sí mismos” agregó.

De hecho, el final de “365 DNI: Aquel día” dejó el camino preparado para una tercera película, ya que después de algunas revelaciones y ataques de enemigos, la historia de Massimo y Laura aún es incierta.

Massimo y Laura celebrando la Navidad en "365 DNI: Aquel día" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN “365 DNI 3″?

Al final de “365 DNI: Aquel día”, Massimo y Nacho unen fuerzas para rescatar a Laura, quien, al ver a Adriano y Anna, comprende que cayó en una trampa. Al tener frente a frente a su hermano, Adriano no duda en torturarlo revelando que Laura perdió a su hijo por culpa de los Matos. Situación que Laura aprovecha para escapar, pero antes de que pueda correr a los brazos de su esposo, Anna le dispara en la espalda. En respuesta, Nacho le dispara a esa mujer y Massimo, a su gemelo.

¿Qué pasará en la tercera película de “365 días”? ¿Laura sobrevivirá al disparo? ¿Qué sucederá con los otros heridos? ¿Podrán escapar de los Matos? ¿Cómo se vengará de sus enemigos? ¿Los protagonistas podrán rescatar su matrimonio? ¿Nacho volverá a buscar a Laura? ¿Massimo y Laura tendrá un hijo?

De acuerdo a la sinopsis de “The Next 365 Days”, tercer y último libro de la saga erótica de Lipinska, “Como esposa de Don Massimo Torricelli, uno de los jefes de la mafia más peligrosos de Sicilia, la vida de Laura es una montaña rusa. A menudo está en riesgo, el objetivo potencial de los enemigos sin escrúpulos de Massimo que no se detendrán ante nada para destruir al poderoso hombre.

Y cuando Laura resulta gravemente herida en un atentado, embarazada y luchando por sobrevivir, Massimo se enfrenta a la decisión más dura de su vida. ¿Qué será de su vida sin Laura? ¿Podrá criar a su hijo solo? ¿Cuál será el destino de su familia, y cuyos 365 días pueden llegar a su fin?”

TRÁILER DE “THE NEXT 365 DAYS”

La tercera película de “365 DNI” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Tráiler de “365 DNI: Aquel día”, película de Netflix protagonizada por Anna-Maria Sieklucka y Michele Morrone.

ACTORES Y PERSONAJES DE “365 DNI 3″

Anna-Maria Sieklucka como Laura Biel

Michele Morrone como Don Massimo Torricelli

Magdalena Lamparska como Olga

Otar Saralidze como Domenico

Simone Susinna como Nacho

¿Simone Susinna volverá como Nacho en "The Next 365 Days"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE NEXT 365 DAYS”?

La tercera película de “365 DNI” se filmó al mismo tiempo que “365 DNI: Aquel día”, pero aún no tiene fecha de estreno en Netflix. No obstante, podría llegar a la plataforma streaming a finales del 2022 o en algún momento del 2023.