“365 DNI”, la polémica película de Netflix y la que muchos describen como la “Cincuenta sombras de Grey” polaca, está llena de erotismo. Escenas muy íntimas y reales, que hacen volar la imaginación. Muchos consideran estas fueron de verdad, otros se mantienen escépticos. La verdad lo sabrás a continuación.

Protagonizada por Anna Maria Sieklucka y Michele Morrone, “365 Days” (“365 días” en español) adapta la novela homónima escrita por Blanca Lipińska y los momentos de sexo entre la pareja de esta historia han sido de lo más comentado de la película que se convirtió en la más vista de la plataforma en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos.

Algunos usuarios que ya vieron la película han llegado a pensar que las escenas son reales. Pero, el mismo protagonista salió a contar la verdad. “No. No eran reales. Sé que mucha gente me ha dicho: ‘Oh, Dios mío. Son reales. Era tan real. Parece que lo hacéis de verdad’. Pero no. No es real”, respondió Michele Morrone.

"365 DNI" está protagonizada por Anna Maria Sieklucka y Michele Morrone (Foto: Netflix)

En esa misma línea, Bartek Cierlica, director de fotografía de la cinta, señaló que “Queríamos que la cámara fuese lo más invisible posible para dejarles actuar, así que las tomas eran muy muy largas”. Es por ello que “creamos la atmósfera más íntima que pudimos para los actores. Reducimos el equipo del set al mínimo. Seguí su acción e intentaba mostrar su pasión de una manera natural pero hermosa. Queríamos que este sexo fuese bastante auténtico”.

Es así que las escenas se vieron tan reales. Pero para no tener alguna duda suelta, la producción también compartió el detrás de cámaras de la película para descubrir, específicamente, cómo se han llevado a cabo las escenas de sexo. A continuación, más detalles al respecto.

Los momentos de sexo entre la pareja de esta historia han sido de lo más comentado de la película (Foto: Netflix)

¿CÓMO SE GRABARON LAS ESCENAS ÍNTIMAS EN LA PELÍCULA DE NETFLIX?

El detrás de cámara de la película dirigida por Barbara Bialowas y Tomasz Mandes muestra cómo se preparaban los intérpretes para realizar las escenas más sensuales, pero también cómo se llevaban cuando no estaban filmando.

El video también muestra los ensayos de cara al momento en el que los protagonistas bailan en una fiesta de máscaras. Además, puedes descubrir como la escritora Blanca Lipińska se llegó a involucrar en el rodaje. Mira el video aquí:

¿”365 DNI” TENDRÁ SEGUNDA PARTE?

Si vamos por la serie de libros “365 DNI”, entonces Laura no murió al final de la película. Simplemente ha sido secuestrada por la familia rival de la mafia. El libro de continuación de Blanka Lipińska encuentra a Massimo intentando rescatar a Laura de sus garras.

Aunque aún no se ha anunciado oficialmente la segunda parte de “365 DNI”, existe la posibilidad de que haya una continuación. El segundo libro de la serie de Blanka Lipińska, Ten dzień, salió en 2018. La primera película funcionó bien en Polonia, y ahora es todo un éxito en Netflix por lo que hay una puerta abierta para la realización de una secuela.

El libro de continuación de Blanka Lipińska encuentra a Massimo intentando rescatar a Laura de sus garras (Foto: Netflix)

VIDEO RECOMENDADO

365 DNI | Canción de la película polaca de Netflix