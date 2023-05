Nuevas historias dentro de la familia Lasierra se conocerán durante esta semana en “4 estrellas”. La producción española que se transmite a través de RTVE ha logrado posicionarse como una de las principales en su horario y la teleaudiencia la ubica como la mejor de los últimos tiempos. Por ello, aquí te contamos lo que sucederá entre el lunes 29 de mayo al jueves 1 de junio.

“4 estrellas” es protagonizada por Toni Acosta y Marta Aledo que junto a un gran elenco de actores dan vida a la ficción que gira en torno al negocio hotelero de la familia. Precisamente, ellos vivirán una serie de situaciones donde reinará, el misterio, el amor, la venganza y traición. Es por ello que nadie se quiere perder un solo episodio.

Precisamente, en los últimos capítulos de “4 estrellas”, durante la semana pasada, se vio que Clara decide ayudar económicamente a Sergio para costear su tratamiento y comprar las medicinas. Ante tal situación considera oportuno vender parte del hotel a Rita.

Pero uno de los momentos más impactantes de la telenovela fue cuando El Naipe llega al hotel y causará situaciones complicadas y de peligro para la familia. El hombre tiene fama de ser un ranqueado asaltante con alta peligrosidad.

"4 estrellas" es una serie que se transmite a través de la señal de RTVE (Foto: RTVE)

5 COSAS QUE PASARÁN EN “4 ESTRELLAS” DEL LUNES 29 DE MAYO AL JUEVES 1 DE JUNIO

5. La vida de Sara en peligro

La vida de Sara se encuentra en peligro luego de recibir un anónimo donde la amenazan. Ante esa situación, Javier opta por tomar el caso y averiguar todo al respecto. Todo ello luego de que su madre hablara con el joven.

Es así que se pone manos a la obra para determinar de dónde proviene la carta y por qué motivo la enviaron.

4. El amor ronda en el hotel

El amor ronda entre Clara y Julio; sin embargo, Marta trata de que esa relación no se concrete y no tenga un gran final. Pero no serán los únicos, pues Luz siente pánico de que Paolo desee iniciar una convivencia.

En "4 estrellas", la cara de Marta Lasierra cuando se entera de que Clara es la hija ilegítima de su padre (Foto: Good Mood / RTVE)

3. La llegada de Arnaldo

Arnaldo llegó para poner en problemas a todos. El cazador de oportunidades y famoso por ser un gran mafioso pone en marcha su plan y extorsiona a Julio. Es así que lo obliga al hombre a decir todo a favor de los denominados riojanos.

2. Detalles de la muerte de Ricardo

Javier y Martínez vienen trabajando en investigar la muerte de Ricardo. Pero luego de algunos días nuevos detalles llegan a sus manos y los pone a indagar más datos. Y es que una pista les permitirá descubrir lo que realmente sucedió con el hombre y quién es el responsable.

En "4 estrellas", Ricardo Lasierra decide contar que hace cuatro décadas tuvo una hija fuera del matrimonio, pero muere extrañamente (Foto: Good Mood / RTVE)

1. Marta embarazada

La relación entre Marta y Andrés pasa por un buen momento, pero todos quedarán sorprendidos cuando el test de embarazo confirme las sospechas que tenía la joven: está embarazada.

Javier encuentra la prueba de embarazo en la basura. Pese a ello, piensa que la emocionada mujer que traerá a un bebé al mundo es Luz. ¿Qué dirá cuando se entere que es de Marta?

¿CÓMO VER “4 ESTRELLAS”?

La serie “4 estrellas” se emite de lunes a jueves, en el horario de las 21:50 horas de España, a través de la señal del canal de televisión La 1 de RTVE. Para ver los capítulos de manera online, puedes hacer click en este enlace.