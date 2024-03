Después de volver a Rusia desde París, el conde Alexander Ilyich Rostov es arrestado y condenado por un tribunal bolchevique a permanecer encerrado en el Hotel Metropol de Moscú en “A Gentleman in Moscow” (“Un caballero en Moscú” en español) serie de Paramount+ basada en la novela homónima de Amor Towles. A medida que el régimen soviético cae en la tiranía, el conde descubre el poder del amor, el coraje y la comunidad. A continuación, te comparto los detalles más relevantes sobre la ficción dirigida por Samuel Miller a partir del guion de Ben Vanstone y Nessah Muthy.

El drama histórico tiene como protagonista a Ewan McGregor, mientras que Mary Elizabeth Winstead (“Ahsoka”, “Kate”, “Birds of Prey”), Alexa Goodall (“The Devil’s Hour”, “Lockwood and Co”), Johnny Harris (“Without Sin”, “This is England ‘86″), Fehinti Balogun (”Dune”, “I May Destroy You”), Leah Harvey (“Foundation”), Paul Ready (“Motherland”, “The Terror”), John Heffernan (“Becoming Elizabeth”, “The Pursuit of Love”), Lyès Salem (“Coupez”, “Abou Leila”), Björn Hlynur Haraldsson (“Lamb”, “The Witcher”), Dee Ahluwalia (“Consent”, “Sex Education”) y Anastasia Hille (“I Hate Suzie Too”) completan el reparto.

¿DE QUÉ TRATA “A GENTLEMAN IN MOSCOW”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Paramount+, “’A Gentleman in Moscow’ sigue al Conde Alexander Rostov, quien, después de la Revolución Rusa, encuentra que su pasado dorado lo coloca en el lado equivocado de la historia. Salvado de la ejecución inmediata, un tribunal soviético lo destierra a una habitación en el ático del opulento Hotel Metropol, amenazado de muerte si alguna vez vuelve a poner un pie afuera.

A medida que pasan los años y algunas de las décadas más tumultuosas de la historia rusa se desarrollan fuera de las puertas del hotel, las circunstancias reducidas de Rostov le brindan la entrada a un mundo mucho más amplio de descubrimiento emocional. Mientras construye una nueva vida dentro de las paredes del hotel, descubre el verdadero valor de la amistad, la familia y el amor”.

Por lo que he visto en el tráiler, el aristócrata conde Alexander Ilyich Rostov es sentenciado por un tribunal bolchevique a pasar el resto de sus vida en la suit 317 del hotel Metropol. Años después, conoce a una pequeña que tiene una llave que abre todas las puertas y una joven actriz. Aunque las personas que lo vigilan esperan que se desmorone debido a su encierro, el conde no pierde las ganas de vivir.

Mary Elizabeth Winstead como Anna Urbanova, Ewan McGregor como el Conde Alexander Rostov y Alexa Goodall como Nina Kulikova en la serie británica "A Gentleman in Moscow" (Foto: Paramount+)

¿CÓMO VER “A GENTLEMAN IN MOSCOW”?

“A Gentleman in Moscow” se estrenará en Paramount+ el viernes 29 de marzo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie británica solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “A GENTLEMAN IN MOSCOW”

ACTORES Y PERSONAJES DE “A GENTLEMAN IN MOSCOW”

Ewan McGregor como el Conde Alexander Rostov

Mary Elizabeth Winstead como Anna Urbanova

Leah Harvey como Marina Samarova

Johnny Harris como Osip Glebnikov

Paul Ready como el Príncipe Nikolai Petrov

Alexa Goodall como Nina Kulikova

John Heffernan como “The Bishop” Leplevsky

Lyès Salem como Andrey Duras

Fehinti Balogun como Mikhail “Mishka” Mindich

Björn Hlynur Haraldsson como Emily Zhukovsky

Dee Ahluwalia como Audrius

Anastasia Hille como Olga

Jason Forbes como Nachevko

El Conde Alexander Rostov 8Ewan McGregor) siendo escoltado por dos guardias en la serie británica "A Gentleman in Moscow" (Foto: Paramount+)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “A GENTLEMAN IN MOSCOW”?

“Un caballero en Moscú”, que tiene a Tom Harper, Xavier Marchand, Ewan McGregor, Samuel Miller, Amor Towles y Ben Vanstone como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “A GENTLEMAN IN MOSCOW”?

El rodaje de “Un caballero en Moscú” empezó en febrero de 2023 en Victoria Square en las afueras del Ayuntamiento de Bolton, Greater Manchester, Inglaterra. En junio, las grabaciones se trasladaron a Liverpool. El rodaje también tuvo lugar en Halifax, West Yorkshire y Leeds Civic Hall. En julio se suspendió la filmación debido a la huelga SAG-AFTRA.