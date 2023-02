Llegó el día para la gran fiesta de la música latina. El Miami-Dade de Arena de la ciudad de Miami en Florida (Estados Unidos) será testigo de la edición número 30 de la gala del Premio Lo Nuestro 2023 que organiza la cadena internacional Univisión este jueves 23 de febrero para los artistas latinoamericanos. La cita empieza a partir de las 10:00 p. m. ET y 7:00 p. m. ET de los Estados Unidos y lo podrás ver por los canales de Univisión, Univisión 34, Canal 5 y Galavisión. También habrá cobertura streaming por ViX y Univisión Now.

El Premio Lo Nuestro 2023 inicia desde las 21:00 horas de México, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica; En los países de Perú, Panamá, Colombia y Ecuador será a las 22:00 y en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil desde la medianoche (00:00) del lunes 24 de febrero.

Finalmente, el público de Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominica y Canadá tendrán las imágenes del Premio Lo Nuestro desde las 23:00.

¿A qué hora empieza el Premio Lo Nuestro desde Estados Unidos?

Desde los Estados Unidos , el evento musical del Premio Lo Nuestro 2023 inicia a las 10:00 p. m. ET y 7:00 p. m. PT.

Horario Estados Unidos Canal de TV 11:00 p. m. AST (UTC-4) Puerto Rico, Islas Vírgenes de los Estados Unidos Univisión, Univisión 34, Galavisión y Univisión Now 10:00 p. m. ET (UTC-5) Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia, Virginia Occidental; Parcialmente: Florida, Indiana, Kentucky, Míchigan, Tennessee Univisión, Univisión 34, Galavisión y Univisión Now 9:00 p. m. CT (UTC-6) Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Luisiana, Minnesota, Misisipi, Misuri, Oklahoma, Wisconsin; Parcialmente: Florida, Indiana, Kansas, Kentucky, Míchigan, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Texas Univisión, Univisión 34, Galavisión y Univisión Now 8:00 p. m. MT (UTC-7) Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming; Parcialmente: Idaho, Kansas, Nebraska, Dakota del Norte, Oregón, Dakota del Sur, Texas Univisión, Univisión 34, Galavisión y Univisión Now 7:00 p. m. PT (UTC-8) California, Nevada, Washington (estado); Parcialmente: Idaho, Oregón Univisión, Univisión 34, Galavisión y Univisión Now 6:00 p. m. AKST (UTC-9) Parcialmente: Alaska Univisión, Univisión 34, Galavisión y Univisión Now 5:00 p. m. HST (UTC-10) Hawai; Parcialmente: Alaska Univisión, Univisión 34, Galavisión y Univisión Now

¿A qué hora ver el Premio Lo Nuestro 2023 en Latinoamérica?

Revisa los horarios de otros países para ver la presentación del Premio Lo Nuestro 2023 en vivo y en directo.

Países Horario Canal de TV México 21:00 Univisión, Canal 5 y ViX Colombia 22:00 Univisión y ViX Perú 22:00 Univisión y ViX Argentina 00:00 (24/02) Univisión y ViX Chile 00:00 (24/02) Univisión y ViX Venezuela 23:00 Univisión y ViX Bolivia 23:00 Univisión y ViX Uruguay 23:00 Univisión y ViX Paraguay 00:00 (24/02) Univisión y ViX Ecuador 00:00 (24/02) Univisión y ViX Costa Rica 21:00 Univisión y ViX Panamá 21:00 Univisión y ViX Puerto Rico 23:00 Univisión y ViX República Dominicana 23:00 Univisión y ViX Honduras 21:00 Univisión y ViX Guatemala 21:00 Univisión y ViX

