La cuarta temporada de La Casa de Los Famosos, el reality más exitoso de los últimos años de la cadena Telemundo, está a la vuelta de la esquina y llegará por todo lo alto este martes 23 de enero con celebridades de la talla de Lupillo Rivera, Gregorio Pernía, Ariadna Gutiérrez, Fernando Lozada, entre otros; quienes estarán aislados por completo del mundo exterior durante las 10 semanas. Guía completa para ver el estreno.

A diferencia de las temporadas anteriores, la cuarta entrega “LCDLF” no contará con Héctor Sandarti en la conducción; en su lugar, se integrará el periodista mexicano, Nacho Lozano, quien compartirá escenario con la ya famosa co-presentadora Jimena Gállego. Por otro lado, recordemos que la ex Miss Puerto Rico, Madison Anderson, ganó la tercera temporada y en las dos emisiones anteriores también dos famosas se han llevado el triunfo, primero, Alicia Machado, ex Miss Universo venezolana, y luego, la actriz mexicana Ivonne Montero. ¿Será que en la cuarta edición un hombre pueda ser el ganador indiscutible?

En este artículo, te compartimos la información de los horarios para que puedas seguir en vivo y en directo el estreno del programa 1 de “LCDLF 4″ en los Estados Unidos, México y el resto de los países de Latinoamérica. La transmisión oficial será exclusiva del canal Telemundo. A continuación, los detalles.

¿A qué hora empieza La Casa de Los Famosos 4 en vivo desde USA?

Horario Ciudades de Estados Unidos 7 pm ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6 pm CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5 pm MT (UTC-7) - Mountain Time Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4 pm m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Horarios para ver estreno de La Casa de Los Famosos 4 en Latinoamérica

18:00 horas | México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras

| México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras 19:00 horas | Perú, Colombia, Ecuador, Cuba, Panamá

| Perú, Colombia, Ecuador, Cuba, Panamá 20:00 horas | Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana

| Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana 21:00 horas | Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil

¿Qué canal transmite La Casa de Los Famosos 4 en vivo desde USA y Latinoamérica y el Caribe?

TELEMUNDO CANALES DE TV Estados Unidos DirecTV (406 - 407) y Dish Network (835 - 836 - 6168 - 6913 - 6936) México Total Play (277), Izzi (205 - 912), Sky (415 y 1226) y Megacable (214 y 1214) Panamá Sky (1226), Cable Onda (458 - 1458), +Móvil (459) y TiGO (609) República Dominicana Sky (214 - 1226), Claro TV (208 - 221 - 693 - 1221), Altice (260), Telecable Global (35 - 504) y Viva (121) Costa Rica Sky (214 - 1226), TiGO (143) y Telecable (100) Honduras Sky (214 - 1226), Claro TV (58 - 114) y TiGO (52 - 143) El Salvador Sky (214 - 1226), TiGO (202 - 143 - 1355) y Claro TV (114 - 1151) Guatemala Sky (214 - 1226) y Claro TV (116 - 1116) Puerto Rico CANAL 2; Apple TV, Fire TV y Roku Perú DirecTV (231), Movistar TV (20 - 112 - 756), Claro TV (60) y Star Globalcom (18) Argentina Antina (99), DirecTV (231), Telecentro (308 - 1081), Gigared (650), Cablevisión (331), Express (609 - 842), Claro TV (323) y Cablevisión Flow (331) Chile DirecTV (231), Movistar TV (381), Claro TV (145 - 645), TuVes HD (318), Entel TV HD (149), Cable de la Costa (19 - 305), GTD/Telsur (142 - 868) y Zapping (47) Colombia DirecTV (231), Claro TV (446 - 1446), Movistar TV (381), TiGO (150 - 160 - 367), Conexión Digital Express (12), Colcable (24 - 30 - 72) y ETB (181) Ecuador DirecTV (231), CNT TV (157), Claro TV (260 - 760), Grupo TV Cable (618) y Alfa TV (65) Venezuela DirecTV Simple TV (231), Movistar TV (381), Inter Satelital (318), Inter (28), Netuno (11), Planet Cable (65), Cable Imagen (44) y Vencable (18) Uruguay DirecTV (231), Montecable (309) y TCC (344) Paraguay Claro TV (72), Personal TV (318), Personal Flow (71) y TiGO (54 - 202) Bolivia Entel (103), Inter Satelital (318), Cotas (413) y TiGO (624 - 776)