“A todos los chicos: Para siempre” está disponible en Netflix desde el viernes 12 de febrero de 2021 y a pesar de que se trata de la adaptación del último libro de la trilogía escrita por Jenny Han, los fans de la historia de amor de Lara Jean y Peter Kavinsky aún preguntan por una cuarta entrega.

Después del triángulo amoroso con John Ambrose, Peter y L.J. disfrutan de su último año en la escuela secundaria mientras hacen planes para su futuro. La situación se empieza a complicar cuando Lara Jean no es admitida en la misma universidad que su novio, pero todo empeora cuando la romántica joven decide asistir a NYC, que queda aún más lejos de Stanford.

Mientras Lara Jean piensa en lo mejor para su futuro y su relación amorosa, Peter debe lidiar con la reaparición de su padre y con la decisión de su novia. Entonces, ¿Lana Condor y Noah Centineo volverán para una cuarta película?

"A todos los chicos: Para siempre" es el último libro de la saga escrita por Jenny Han (Foto: Netflix)

¿”A TODOS LOS CHICOS 4″ ES POSIBLE TRAS ‘PARA SIEMPRE’?

Aunque “A todos los chicos: Para siempre” termina con Lara Jean y Peter reconciliándose y prometiendo esforzarse para que su relación funcione a pesar de la distancia, y con L.J. mudándose a su dormitorio de la Universidad de Nueva York, mientras que Kavinsky conduce hacia Stanford, los fans quieren saber más sobre su historia de amor.

Covey asegura que a diferencia de otras parejas ella y Peter lograrán superar la distancia, sin embargo, para los fans no parece suficiente, ya que desean saber más detalles sobre la nueva etapa en la vida de sus personajes favoritos.

Considerando que “To All The Boys: Always and Forever” es el último libro de la saga original de Jenny Han es poco probable que se realice una cuarta película. No obstante, aún existe la posibilidad de que Han escriba otra entrega o que Netflix simplemente decida continuar la historia debido a su éxito.

Para eso sería necesario que Lana Condor y Noah Centineo acepten continuar con el proyecto, al igual que los actores que interpretan a los miembros de la familia Covey. Además, Emilija Baranac podría continuar en proyecto, ya que Gen también fue admitida en la NYU.

Por el momento, los fans tendrán que conformarse con el final de “A todos los chicos: Para siempre” y con la situaciones que Lara Jean imagino al principio de la tercera cinta. En su sueño, ella y Peter se graduaban de la universidad, se casaban, compraban una casa y esperaban un hijo.