CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La historia de amor de Lara Jean Song Covey y Peter Kavinsky llega a su fin en “A todos los chicos: Para siempre” (“To All the Boys: Always and Forever” en su idioma original), tercera película de Netflix protagonizada por Lana Condor y Noah Centineo, y basada en la saga escrita por de Jenny Han.

Antes de su último año de escuela, L.J. y su familia viajan a Seúl, Corea, para conectar con la ciudad de su madre. Al volver a casa, el Dr. Dan Covey le propone matrimonio a su vecina Trina Rothschild, y junto a sus hijas empiezan a planear la boda.

En tanto, Lara Jean al fin recibe la respuesta de Stanford, pero no es lo que estaba esperando. Afligida por no entrar a la misma universidad que su novio, habla con Margot, quien le aconseja considerar otras opciones, la Universidad de Nueva York, por ejemplo.

Debido a un mensaje enviado por error, Peter cree que L.J. si fue aceptada en Stanford, pero no tardan en aclarar las cosas y acordar que la segunda mejor opción es Berkeley, que queda a una hora en automóvil de la escuela de Kavinsky.

Sin embargo, durante la visita escolar a Nueva York Lara Jean conoce más sobre la NYC, y empieza dudar sobre lo que quiere para su futuro y sobre una posible relación a distancia. Intenta hablar con Peter, pero él debe lidiar con la reaparición de su padre.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE A TODOS LOS CHICOS: PARA SIEMPRE”?

Cerca del final de “A todos los chicos: Para siempre” Lara confiesa que quiere ir a la NYC y a pesar de estar de acuerdo, Peter se muestra distante. Después del baile de graduación, Covey y Kavinsky están a punto de tener relaciones, pero el deportista lo evita porque sabe que solo es un intento de su novia por arreglar su problema.

Peter no cree que su romance resista la distancia durante cuatro años, así que decide terminar su noviazgo con L.J. Al día siguiente, Lara Jean se queda en cama con el corazón roto y recibe la visita de su mejor amiga, Chris, quien la consuela y le asegura que tomó la decisión correcta.

Mientras tanto, Peter decide hablar con su padre de una vez por todas, y aunque le recrimina por abandonarlo por su nueva familia también le permite disculparse y enmendar sus errores. Su padre le promete hacerlo mejor, porque eso es lo que haces por las personas que amas, lo intentas. Estas palabras, por supuesto, cambian la perspectiva de Kavinsky.

Luego de la boda de Dan y Trina, con ayuda de Kitty, Peter consigue que Lara Jean regrese a la carpa de la fiesta, donde encuentra su anuario con una carta de amor de su novio. En la misiva, el joven deportista se disculpa por su reacción y promete estar junto a ella ahora y para siempre.

“A todos los chicos: Para siempre” termina con Lara Jean mudándose a su dormitorio de la Universidad de Nueva York, mientras que Peter está conduciendo hacia Stanford.

Peter le escribió una carta de amor al final de "A todos los chicos: Para siempre" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “A TODOS LOS CHICOS: PARA SIEMPRE”?

La tercera película de la saga de Netflix se centra en Lara Jean decidiendo su futuro, y a pesar de su amor por Peter se mantiene firme en su elección de asistir a la NYC. Ella no renuncia a sus sueños, pero tiene la intención de hacer todo lo posible para que su relación funcione, sin embargo, Kavinsky no piensa de la misma forma, al menos al principio.

En tanto, Peter se siente confundido, porque realmente ama a Covey, pero su decisión le recuerda a su padre escogiendo a su nueva familia en lugar de a él. Pero finalmente, comprende que su amor es tan grande que es posible que superen la distancia.

¿Qué pasará con Lara Jean y Peter Kavinsky mientras están en la universidad? Por el momento no hay forma de saberlo, porque Jenny Han solo escribió tres libros.