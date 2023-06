En el 2022, “A través de mi ventana” se convirtió en un éxito indiscutible en Netflix. La película española recibió el apoyo de un gran número de espectadores, quienes esperaban con ansias el estreno de su secuela. Así, en el 2023, “A través del mar” llega a la plataforma de streaming con un gran elenco. Por ello, Mag te presenta su guía de reparto (cast guide). ¡Conoce la lista completa de actores y personajes de la cinta de Marçal Forés!

Vale precisar que los hechos del largometraje se desarrollan un año después de la separación física de Raquel y Ares, quienes están enamorados y se reencuentran durante el verano. No obstante, las nuevas personas que han conocido en ese tiempo harán que lo que creían seguro empiece a tambalearse.

Evidentemente, estrellas como Clara Galle y Julio Peña Fernández vuelven a interpretar a sus recordados personajes del primer film. A ellos se le suman nuevos talentos a la franquicia, como Andrea Chaparro, Iván Lapadula, Carla Tous y un grupo de intérpretes que hace que nos preguntemos: ¿quién es quién en la película de Netflix?

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “A TRAVÉS DEL MAR”?

1. Clara Galle como Raquel

Clara Galle vuelve a darle vida a Raquel, la encantadora joven que conocimos en “A través de mi ventana”. Ella quiere convertirse en escritora y está muy enamorada de Ares, pero su relación a distancia trae algunos problemas para ambos.

Previamente, la actriz ha sido parte de “El internado: Las Cumbres”, donde interpretó el papel de Eva Merino

Clara Galle como Raquel en la película “A través del mar” (Foto: Netflix)

2. Julio Peña Fernández como Ares

Al igual que Galle, Julio Peña Fernández regresa con el personaje que hizo popular en la primera cinta. Ares se fue a estudiar medicina en Suecia y, tras un año lejos de Raquel, la pareja se reencuentra en un apasionado viaje a la playa.

El histrión también aparece en los créditos de las producciones “Bia” de Disney Plus y “Berlín” de Netflix.

Julio Peña Fernández como Ares en la película “A través del mar” (Foto: Netflix)

3. Guillermo Lasheras como Yoshi

Guillermo Lasheras, famoso por “Boca Norte”, “Las del hockey” y “Big Band Clan”, retorna en esta secuela como Yoshi. Él estaba enamorado de Raquel, pero terminó aceptando su relación con Ares. ¿Las cosas seguirán así en “A través del mar”?

Guillermo Lasheras como Yoshi y Carla Tous como Ana en la película “A través del mar” (Foto: Netflix)

4. Andrea Chaparro como Vera

Andrea Chaparro es una de las nuevas incorporaciones al elenco de la franquicia. Ella se pone en la piel de Vera, una chica mexicana que conoce a Ares en un curso de medicina en Estocolmo. La actriz también ha participado en “Rebelde”, “¿Encontró lo que buscaba?” y “La Casa de las Flores: la película”.

Clara Galle, Julio Peña Fernández y Andrea Chaparro como Vera en la película “A través del mar” (Foto: Netflix)

5. Iván Lapadula como Gregory

A Iván Lapadula lo hemos visto en “Sara E Marti #Lanostrastoria”, “Isaac 2020″ y “Dos vidas”. En este film, está a cargo de un nuevo personaje llamado Gregory.

Julio Peña Fernández como Ares e Iván Lapadula como Gregory en la película “A través del mar” (Foto: Netflix)

6. Hugo Arbués como Apolo

Hugo Arbués regresa como Apolo, el menor de la familia Hidalgo. Entre sus trabajos previos, destacan los títulos: “El aviso”, “Hierro” y el cortometraje “Moiré”.

Hugo Arbués como Apolo en la película “A través del mar” (Foto: Netflix)

7. Eric Masip como Artemis

Eric Masip vuelve a interpretar a Artemis Hidalgo, alguien al que el actor resalta por su “ambición desmedida por el trabajo y por estar a la altura de cara a su padre, que creó una empresa millonaria desde cero”, según Esquire. El histrión también es parte de los elencos de “Alba”, “Un novio para mi mujer” y “Veneno”.

Eric Masip como Artemis en la película “A través del mar” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “A través de mi ventana”:

8. Carla Tous como Ana

9. Natalia Azahara como Daniela

10. Emilia Lazo como Claudia

11. Rachel Lascar como Sofía Hidalgo (aparición especial)

El póster de la película "A través del mar" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “A TRAVÉS DEL MAR”?

La secuela de “A través de mi ventana” se estrena en Netflix el viernes 23 de junio del 2023. Desde esa fecha, puedes disfrutar de “A través del mar” (título en inglés: “Through My Window: Across the Sea”) con tu suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.

Recuerda que puedes encontrar más notas sobre series y películas de Netflix en mi perfil. Previamente, he escrito sobre “Perfil falso”, “Black Mirror” y temas relacionados. Solo debes entrar a mag.elcomercio.pe/autor/carla-ocana. ¡Gracias por visitarnos hoy!