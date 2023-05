“A través del mar” (“Through My Window: Across the Sea”) es la secuela de “A través de mi ventana”, la popular película española que adapta la novela homónima de Ariana Godoy. En esta ocasión, Netflix ha continuado con la historia de los hermanos Hidalgo, pero se deslinda de la obra original.

La primera cinta se estrenó el 4 de febrero de 2022 y estuvo protagonizada por Clara Calle, quien dio vida a Raquel, y Julio Peña Fernández que interpretó a Ares Hidalgo.

Mientras que el siguiente título de Ariana Godoy es “A través de ti”, se ha tomado la decisión de tomar algunas licencias creativas. Aunque cabe mencionar que la autora está como guionista de la película.

¿DE QUÉ TRATA “A TRAVÉS DEL MAR”?

“A través del mar” continúa con la historia de amor de Raquel y Ares después de que el joven se fuera a estudiar a Estocolmo. Por supuesto, una relación a distancia es difícil y, cuando todo empezó a enfriarse, el protagonista decidió regresar a España para pasar unas vacaciones al lado de su novia.

En "A través del mar", Raquel y Ares tiene una romántica escapada a la playa (Foto: Netflix)

Sin embargo, como dice el dicho: “Relación a distancia, felices los cuatro”. Por ello, veremos que la situación se complica cuando aparecen nuevas personas que llegaron a hacer temblar el amor que dicen tener.

Además, en la casa los acompañarán el resto de los hermanos Hidalgo, Artemis y Apolo, que tendrán sus propios dramas románticos.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “A TRAVÉS DEL MAR”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “A TRAVÉS DEL MAR”?

No hay que esperar mucho para ver más de esta apasionada historia de amor, pues “A través del mar” se estrenará el 23 de junio de 2023 a través de Netflix.