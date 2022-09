Durante la primera década del nuevo milenio, el nombre de Aarón Díaz ganó fama y notoriedad gracias a su participación en series juveniles como “Clase 406” y “Lola, érase una vez”, las cuales lo perfilaron como un actor con gran proyección.

Fue así como en 2011 llegaría su más grande oportunidad al protagonizar “Teresa”, un remake de la clásica telenovela, esta vez encabezada por Angelique Boyer. Sin embargo, tras esto desaparecería de la televisión mexicana, aunque realizando esporádicas apariciones en otras producciones.

A más de una década desde que abandonó los melodramas, el paradero del actor ha sido casi desconocido, por lo que se encargó de despejar las dudas recientemente.

Pese a ser uno de los actores más populares, Aarón Díaz desapareció de la televisión mexicana (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASÓ CON AARÓN DÍAZ?

El pasado 7 de diciembre, la celeb de México fue parte de la premiere de “Toda la sangre”, la serie que encabeza junto a Ana Brenda Contreras, una actriz con la que compartió roles en “Teresa” hace casi 10 años.

Fue allí que la prensa lo abordó para consultarle sobre su carrera profesional y cómo llevaba el tiempo alejado de los sets de grabación.

“Fui padre, encontré a la mujer más maravillosa del mundo, he podido hacerme un camino encontrando proyectos que me llaman la atención, he podido empezar a producir cosas independientemente, de cosas que me apasionan, como México”, indicó.

De acuerdo con el artista de 40 años, estos últimos años los define como “la década más hermosa de mi vida”, pues ha dedicado este tiempo a la producción de una serie documental titulada “Reconexión México”, donde recorre el país para mostrar los mejores lugares y tradiciones que poseen.

El famoso actor se desvive por darle lo mejor a sus hijas (Foto: Aarón Díaz / Instagram)

¿CUÁNDO VOLVERÁ AARÓN DÍAZ A LAS TELENOVELAS?

Aunque ha pasado más de una década, el actor fue parte de algunos pocos proyectos televisivos, los cuales, aseguró, selecciona con cuidado.

“Si no me atrae no puedo hacer mi trabajo bien, entonces necesito que sea algo que me apasione. Cuando llegue eso, no importa en qué plataforma sea, no importa en qué género sea, no importa qué formato sea… Las historias buenas son historias buenas”, explicó.

Es decir, el actor se encuentra a la espera de una proyecto atractivo para volver a las telenovelas mexicanas, como lo hacía en el pasado.