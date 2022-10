¿Quién es el novio de la Abigail Breslin? La protagonista de la película “Little Miss Sunshine” reveló en su cuenta de Instagram que vivió una terrible relación durante dos años, donde fue víctima de psicológicos, físicos y sexuales. Sin embargo, la actriz ha logrado salir de ese infierno y ha encontrado un “ángel”, llamado Ira Kunyanski, con quien tiene planes de boda.

En el Mes de la Concienciación sobre la Violencia de Género, que se celebra en octubre en Estados Unidos, la actriz, de 26 años, detalló en su cuenta que tuvo una relación que le hizo sufrir.

“Me pegaba con regularidad, me encerraba en habitaciones y me obligaba a fingir que todo iba bien y normal mientras tenía que lidiar con lesiones intensas, que la mayoría de la gente no quiso ver”, detalló. La situación era tan violenta que “tenía que usar corrector y mucha base de maquillaje para ocultar todos y cada uno de los moratones”.

Sin embargo, en el proceso para sanarse de ese tormento, ha logrado hallar un amor de verdad. Conoce quién es su prometido.

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE ABIGAIL BRESLIN?

El novio de Abigail Breslin es Ira Kunyanski, de 31 años, con quien tiene una relación de cuatro años y se comprometió el martes 22 de febrero de 2022. La propuesta ocurrió en Geoffrey’s Malibu, en California, en donde los enamorados disfrutaron de una comida junto al mar.

“¡Dijo que sí!”, escribió Kunyanski en su cuenta de Instagram, donde tiene poco más de 2 mil seguidores. La pareja ha colgado muchas fotos en la que aparece junta en conciertos y eventos de la industria del cine. Breslin publicó por primera vez una foto con él en noviembre de 2017.

Ira Kunyanski y Abigail Breslin cuando se comprometieron en febrero 2022 (Foto: Ira Kunyanski/Instagram)

¿A qué se dedica Ira Kunyanski?

Kunyanski trabaja en la industria de viajes y no llama mucho la atención. En las fotos que el joven ha subido en su red social, se puede ver que además es amante de los deportes y se describe como un conocedor de las criptomonedas.

Ira Kunyanski es el novio de Abigail Breslin (Foto: Ira Kunyanski/Instagram)

¿Cómo ayudó a Abigail Breslin?

La actriz contó que, luego de vivir la violenta relación, encontró a Ira Kunyanski, quien se convirtió en el amor de su vida, en un “ángel”. “Ahora estoy en una relación maravillosa, saludable, feliz y sorprendente con mi prometido. Mi C-PTSD (trastorno de estrés postraumático complejo) está mucho mejor que en los primeros 2 o 3 años después de mi relación abusiva”.

Ira Kunyanski y Abigail Breslin tienen más de cuatro años de relación (Foto: Ira Kunyanski/Instagram)