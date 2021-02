Abigail Cowen se ha convertido rápidamente en una de las estrellas más cotizadas de los últimos tiempos al haber participado en diversas producciones siendo las últimas “Destino: La Saga Winx” y “El mundo oculto de Sabrina”, ambas series de Netflix. En la primera, ella interpreta a Bloom Peters, un hada del fuego que va a la escuela Alfea, y en la segunda tiene el papel de Dorcas, una poderosa bruja y una de las tres Weird Sisters.

Debido a sus destacadas actuaciones se ha hecho un nombre en el mundo del entretenimiento, motivo por el cual te damos a conocer todo lo que debes saber de esta talentosa actriz.

PERFIL DE ABIGAIL COWEN

La actriz Abigail Cowen nació el 18 de marzo de 1998 en Gainesville, Florida, y sus padres son Andrew Cowen y Leslie LeMasters-Cowen. Creció en una granja y tomó lecciones de actuación cuando era niña; posteriormente, asistió al Bachillerato de Oviedo, donde fue deportista en pista y campo.

Aunque inició estudios de Relaciones Públicas en la Universidad de Florida, ella tuvo que dejar esa carrera luego de que su familia se mudó a Los Ángeles, California, el año 2016. Fue ahí donde se adentró en el mundo de la actuación.

Debido a que ha incursionado bastante en producciones cargadas de magia, la joven señaló en una entrevista con MTV News que se inclina por ellas al considerarlas “proyectos divertidos porque no hay límites (…). Puedes usar realmente tu imaginación, y eso es muy divertido para mí porque definitivamente tengo una gran imaginación (…). Es divertido sumergirse en otro mundo solo por un momento y olvidarse del mundo en el que estamos”.

A Cowen, de 22 años, le gusta mucho la playa, lugar donde pasa tiempo con sus amigos. Asimismo, toca el piano, mostrándolo en algunas grabaciones que sube a su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de dos millones de seguidores. Además de trabajar como actriz, se embarcó en una carrera como modelo en 2014, firmando un contrato con MC2 Model Management. Se desconoce si tiene pareja.

¿DÓNDE MÁS VISTE A ABIGAIL COWEN?

Abigail Cowen inició su carrera a los 16 años, en 2014, protagonizando un episodio de “Red Band Society”, la adaptación estadounidense de “Red Bracelets”.

En 2017, participa en “Stranger Things” interpretando a Vicki Carmichael en la temporada 2. En la serie, ella es una de las chicas que se desmaya por Billy cuando llega a su primer día en Hawkins High School.

La actriz también apareció en la temporada 5 de la serie “The Fosters” (2018) con el personaje de Eliza Hunter, una violonchelista que toca para la Filarmónica de Los Ángeles.

También apareció en los cines en la película “What You Leave Me About You”, en la que interpreta a Adrienne Liesching-Camp, la segunda esposa del cantautor estadounidense Jeremy Camp.

