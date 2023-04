El matrimonio entre el futbolista marroquí Achraf Hakimi y la actriz Hiba Abouk ha llegado a su fin. Un hecho que ha acaparado las portadas de los medios de comunicación cuando se reveló que la protagonista de “El Príncipe” pidió la mitad de la fortuna del deportista, quien finalmente puso todos sus bienes a nombre de su madre. Una jugada que ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Achraf Hakimi ha estado en el centro de la polémica cuando a principios de marzo del 2023 la agencia francesa AFB publicó que había sido denunciado por una joven por violación sexual. Mientras la investigación está en curso, surgió la noticia del fin del matrimonio del jugador del París Saint Germain. Su esposa Hiba Abouk anunciaba su separación a través de un comunicado, afirmando que la decisión la había tomado antes de revelarse la denuncia por agresión sexual.

La joven actriz acaparó la atención mediática cuando se reveló que, al iniciar el proceso de divorcio, solicitó la mitad de la fortuna de Achraf Hakimi, quien habría puesto todos sus bienes a nombre de su madre para cuidar su dinero. Tras esto, Saida, la madre del futbolista, dejó mal parada a la aún esposa de su hijo. ¿Qué se sabe de este caso? Aquí te lo contamos.

Achraf Hakimi es futbolista del París Saint Germain (Foto: Achraf Hakimi/ Instagram)

ACHRAF HAKIMI, HIBA ABOUK Y LA FORTUNA A NOMBRE DE LA SUEGRA

Tras salir a la luz la denuncia por violación sexual contra Achraf Hakimi, su esposa Hiba Abouk emitió un comunicado en el que dejó claro que ‘’siempre estaría del lado de las víctimas’' y que había necesitado ‘’tiempo para digerir el shock’'.

Asimismo, la actriz confirmó que decidió separarse del jugador del PSG: ‘’La decisión estaba tomada desde mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena’'.

Tras tomar la decisión, Hiba Abouk inició el proceso de divorcio y solicitó la mitad de la fortuna de su aún esposo Achraf Hakimi, uno de los jugadores mejor pagados de la liga de fútbol francesa.

Hiba Abouk le solicitó el divorcio a su esposo Achraf Hakimi (Foto: Hiba Abouk/ Instagram)

Sin embargo, según reveló el medio galo First Mag, la joven actriz se llevó una sorpresa cuando ella y sus abogados conocieron que el deportista no tiene bienes. “La Corte les dijo que no existía tal fortuna”, explicó el medio. Y es que Achraf Hakimi puso todas sus propiedades a nombre de su madre.

Una información que causó mucho revuelo en las redes sociales, donde muchos han señalado de “interesada” a Hiba Abouk. Tras las críticas, la joven actriz compartió una fotografía de sus dos hijos con el mensaje: “Lo que verdaderamente importa. Mis hijos”. Algo que ha sido tomado como respuesta a sus detractores.

Hiba Abouk continúa con su vida, intentando mantenerse en un segundo plano por el bien de sus dos hijos. El futbolista, por su parte, tiene pendiente su imputación por la presunta violación de una joven, que habría ocurrido en su casa de París el pasado 25 de febrero.

Hiba Abouk compartió una fotografía en su Instagram donde salen sus dos hijos con el mensaje: “Lo que verdaderamente importa. Mis hijos” (Foto: Hiba Abouk/ Instagram)

¿QUÉ DIJO LA MADRE DE ACHRAF HAKIMI SOBRE LA ESPOSA DE SU HIJO?

Saida, la madre de Achraf Hakimi, confesó que ella desconocía que su hijo había puesto todos sus bienes a su nombre. “Mi hijo no me informo del traspaso de su fortuna”, explicó al medio Morocco World News.

La progenitora del jugador del PSG opinó que, si su hijo no hubiese tomado esta determinación, su expareja seguiría detrás de él para reclamarle parte de su patrimonio

“Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento, pero... ¿Cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podría deshacerse de esa mujer”, señaló.