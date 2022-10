Sin lugar a duda, la saga cinematográfica de “Harry Potter” se convirtió en una de las franquicias más populares en todo el mundo. Desde el lanzamiento de su primera película, de un total de ocho, “Harry Potter y la piedra filosofal” en 2001, no hizo más que cosechar éxitos; algo que no habría sido posible gracias a las magníficas interpretaciones de los actores, quienes son recordados con mucho cariño.

Debido a que han pasado más dos décadas desde su estreno y once años del lanzamiento de su último filme titulado “Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2″, varios de sus histriones fallecieron, siendo el último que partió Robbie Coltrane, quien dio vida a Hagrid. A continuación, te damos a conocer a los actores que dejaron de existir, pero siguen presentes en la memoria de los seguidores.

ROBBIE COLTRANE - RUBEUS HAGRID

Hagrid en "Harry Poter" se robó el cariño de la gente en diversas partes del mundo (Foto: Warner Bros. Pictures)

Robbie Coltrane interpretó a Rubeus Hagrid. El actor, cuyo verdadero nombre es Anthony Robert McMillan, dejó de existir a los 72 años, el 14 de octubre de 2022, en un hospital cerca de su casa en Larbert, Escocia.

Si bien, es recordado por su papel en la saga “Harry Potter”, también apareció como Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond, específicamente en “GoldenEye” (1995), y “The World Is Not Enough” (1999). Asimismo, actuó en la serie británica “Cracker” dando vida al Dr. Eddie ‘Fitz’ Fitzgerald, papel con el que ganó tres veces el premio BAFTA a Mejor actor de TV en 1994, 1995 y 1996.

RICHARD HARRIS - ALBUS DUMBLEDORE

Albus Dumbledore es el Jefe de Magos del Wizengamot en "Harry Potter" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Richard Harris tuvo el papel de Albus Dumbledore. El actor dejó de existir a los 72 años el 25 de octubre de 2002, luego que le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin. Tras su deceso tuvo que ser reemplazado por Michael Gambon.

El también cantante irlandés actuó en otras producciones como “Rebelión a bordo” (1962), “Camelot” (1967), “La Biblia” (1966) y “Un hombre llamado Caballo” (1970).

ALAN RICKMAN - SEVERUS SNAPE

Severus es un profesor odiado por su carácter cruel en "Harry Potter" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Alan Rickman interpretó a Severus Snape en la franquicia “Harry Potter”. El actor, director de cine y teatro, y diseñador gráfico británico falleció a los 69 años el 14 de enero de 2016 a causa de un cáncer de páncreas.

El histrión actuó en diversas producciones como “Die Hard” (1988), “Michael Collins” (1996), “Dogma” (1999), “Love Actually” (2003), “Bottle Shock” (2008), “The Butler” (2013), “Alicia a través del Espejo” (2016), entre otras.

JOHN HURT - OLLIVANDER

En "Harry Potter", es un mago de sangre mestiza y el propietario de la Tienda de Varitas Ollivanders en el Callejón Diagon (Foto: Warner Bros. Pictures)

John Hurt interpretó al personaje de Ollivander, el fabricante de varitas Garrick que jugó un papel muy especial en la vida de Harry Potter. El actor británico dejó de existir en 2015 a los 77 años de cáncer de páncreas. Cuando murió, Hurt tenía tres películas sin estrenar y otra sobre la figura de Winston Churchill que estaba en plena filmación.

El actor fue muy reconocido por la teleserie “Yo, Claudio” en 1976 y por su participación en películas como “El expreso de medianoche”, “El hombre elefante”, “El prado”, “El topo”, “V for Vendetta” y “Alien”. John fue candidato en dos ocasiones al Óscar.

VERNE TROYER - GRIPHOOK

En "Harry Potter", Griphook es un duende que creció en el ambiente de los que creían que los magos y brujas no eran más que ladrones (Foto: Warner Bros. Pictures)

Vernon Jay Troyer tuvo el papel de Griphook, el duende en la saga “Harry Potter”. El actor y youtuber estadounidense falleció el 21 de abril de 2018 a la edad de 49 años por una sobredosis de alcohol.

Su primera aparición importante en el cine fue junto a Will Smith y Tommy Lee Jones en “Men in Black” (1997). Pero fue en 1999 cuando alcanzó la fama con el papel de Mini Me en la película “Austin Powers”.

HELEN MCCRORY - NARCISSA MALFOY

En "Harry Potter", Narcissa es una bruja sangre pura de origen inglés, y la hija del medio de Cygnus III y Druella Black (Foto: Warner Bros. Pictures)

Helen Elizabeth McCrory participó en la saga de películas del mago como Narcissa Malfoy, la madre aparentemente malvada de Draco. La actriz nacida en Londes falleció el 16 de abril de 2021 a los 52 años tras padecer cáncer de mama.

La histronisa fue ganadora de los premios BAFTA. Interpretó varios papeles como Cherie Blair, la esposa del ex primer ministro británico Tony Blair, en la película “The Queen” (2006), además de su aparición en la serie de televisión “North Square”.

RICHARD GRIFFITHS - VERNON DURSLEY

Vernon Dursley era un muggle, marido de Petunia Dursley, padre de Dudley Dursley y tío de Harry Potter (Foto: Warner Bros. Pictures)

Richard Griffiths le dio vida a Vernon dursley, personaje odiado por ser el tío de Harry Potter porque lo molestaba continuamente. El histrión británico dejó de existir el 28 de marzo de 2013 en el Hospital Universitario de Coventry y Warwickshire debido a complicaciones derivadas de una operación coronaria a los 65 años.

Su debut se dio en 1974 cuando participó en un episodio de la serie “Crown Court”. Tras ello ha participado en películas como “Superman II” (1980), “Chariots of Fire” (1981), “Gandhi” (1982), “Greystoke: la leyenda de Tarzán” (1984), “Sleepy Hollow” (1999) y en la saga: “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, “Harry Potter y la Cámara Secreta”, “Harry Potter y en la Prisionero de Azkaban”, “Harry Potter y la Orden del Fénix” y “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1″.

DAVE LEGENO - FENRIR GREYBACK

Fenrir Greyback era el hombre lobo de "Harry Potter". Le gustaba atacar a niños (Foto: Warner Bros. Pictures)

Dave Legeno interpretó a Fenrir Greyback, un hombre lobo cazarrecompensas en las últimas tres películas de Potter. El actor británico fue encontrado muerto en Death Valley el 12 de julio de 2014 cuando tenía 50 años. Las causas de su deceso se presumen que fue por el golpe de calor, ya que en el Valle de la Muerte se llegan a registrar temperaturas superiores a los 50 °C.

Antes de su fallecimiento, el también boxeador y practicante de artes marciales mixtas apareció en otras películas como “Batman Begins” (2005), “Elizabeth: The Golden Age” y “Snow White and the Huntsman” (2007).

ROGER LLOYD-PACK - BARTY CROUCH SENIOR

Barty Crouch Senior despreciaba las artes oscuras y a todos los que la practicaban en "Harry Potter" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Roger Lloyd-Pack apareció en cuatro películas de la saga “Harry Potter” como Barty Crouch Senior, un empleado del Ministerio de Magia. El histrión británico falleció de cáncer de páncreas, el 15 de enero de 2014 a la edad de 69 años.

En su país fue conocido por interpretar a Colin Ball ‘Trigger’ en la comedia de BBC “Only Fools and Horses” y por su papel en “El Vicario de Dibley” como Owen Newitt. En 2005 estuvo en la segunda puesta de la serie “Doc Martin” y en 2006 interpretó a John Lumic y prestó su voz a la Cyber-Controller en dos episodios de “Doctor Who”.

ROBERT HARDY - CORNELIUS FUDGE

Cornelius Fudge en "Harry Potter" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Timothy Sydney Robert Hardy, su nombre completo, tuvo participación en cuatro entregas de la franquicia, interpretando a Cornelius Fudge, el inepto Ministro de Magia. Sus últimos días los pasó en una casa de retiro en Londres, donde murió el 3 de agosto de 2017 a la edad de 91 años.

El actor de teatro, cine y de televisión tuvo una espectacular carrera cinematográfica que abarcó más de siete décadas. Entre las películas en las que participó están: “El espía que surgió del frío”, “10 Rillington Place”, “El joven Winston”, “The Shooting Party”, “Robin Hood”, “Frankenstein de Mary Shelley”, “Sentido y sensibilidad”, “An Ideal Husband”, entre otros.

ELIZABETH SPRIGGS - LA DAMA GORDA

La primera vez que se ve a la Dama Gorda es en un pasillo donde Percy Weasley lleva a los estudiantes de primer año (Foto: Warner Bros. Pictures)

Elizabeth Springgs interpretó a la señora gorda en “Harry Potter”, la cual aparecía en un lienzo ubicado en el séptimo piso de El castillo del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La actriz británica falleció el 2 de julio de 2008 a la edad de 78 años.

Sus inicios en el cine incluyen el filme “Work Is a Four-Letter Word” (1968) y “Three into Two Won’t Go” (1969). Otros de sus papeles fueron la Sra. Jennings en la adaptación ganadora del Oscar de Emma Thompson de “Sense and Sensibility” (1995), un papel por el que fue nominada para un Premio BAFTA a la Mejor actriz en un papel de reparto.

ROBERT KNOX - MARCUS BELBY

En "Harry Potter", Rob Knox dio vida a Marcus Belby (Foto: Warner Bros.)

Robert Knox interpretó a Marcus Belby, un Ravenclaw un año mayor que Harry y miembro del Slug Club de Horace Slughorn. El actor británico murió trágicamente asesinado a puñaladas frente a un bar en Londres en mayo del 2008 cuando apenas tenía 18 años.

Por su corta edad, el histrión tuvo pocas apariciones en la pantalla. Entre ella están “Rey Arturo” (2004) y “Después que te hayas ido” (2007).

ERIC SYKES - FRANK BRYCE

Frank Bryce fue veterano de guerra en "Harry Potter" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Erick Sykes, apareció en la cuarta película de la saga como Frank Bryce, el jardinero de la familia Riddle. El actor murió el 4 de julio de 2012 a los 89 años.

El también comediante y director de radio, teatro, televisión y cine inglés tuvo una larga carrera artística que abarcó más de 50 años. Entre sus últimas apariciones figuran: “Mavis y la sirena” (2000) “Gormenghast” (2000), “Los otros” (2001), “Harry Potter y el cáliz de fuego” (2005), “Mi familia” (2007), así como “Hijo de Rambow” (2007).

HAZEL DOUGLAS - BATHILDA BAGSHOT

Bathilda fue la tía abuela de Gellert Grindelwald, el mago tenebroso en "Harry Potter" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Hazel Douglas interpretó a la anciana Bathilda Bagshot en la séptima película de la saga titulada “Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 1″. La actriz británica falleció el 8 de setiembre de 2016 a la edad de 92 años.

Desde sus inicios en 1947, la mayoría de sus trabajos han sido en series de televisión británica. Las últimas películas donde aparece son: “The Parole Officer” (2001), “Asilo” (2005), “Run Fatboy Run” (2007), “Gavin & Stacey” (2008), “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 1″ (2010) y “Albatros” (2011).