¿Qué actores de “La reina del flow” están en “De brutas, nada”? La telenovela colombiana aparecida en Caracol TV y luego en Netflix es una de las más exitosas que ha dado esta región. Desde su aparición, llamó la atención del público y la colocó en la plataforma del streaming como una de las más vistas, con los roles protagónicos de Carolina Ramírez y Carlos Torres como Yeimy Montoya y Charly Flow, respectivamente. Ahora, se ha comentado que dos actores de esta producción se han mudado a “De brutas, nada” de Amazon Prime Video.

Lo cierto es que, en dos temporadas, la historia de Yeimy se ha consolidado como una de las más populares y emocionantes de la pantalla. Su debut se dio el 12 de junio de 2018 y su último episodio, hasta el momento, apareció el 10 de setiembre de 2021.

De esta manera, el elenco también obtuvo fama internacional, marcando un antes y después de actores como Ramírez, Torres, Andrés Sandoval, Mariana Garzón, entre otras talentosas figuras.

De igual manera, “De brutas, nada” es una producción de Amazon Prime Video que está captando la preferencia del público con sus 20 capítulos y dos temporadas, con un Tessa Ía, Christian Vázquez y Diana Bovio en los papeles importantes de la historia

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE “LA REINA DEL FLOW” QUE ESTÁN EN “DE BRUTAS, NADA”?

Los actores de “La reina del flow”, la telenovela de éxito en Netflix, que han aparecido en “De brutas, nada” de Amazon Prime Video son Carolina Ramírez y Carlos Torres, los recordados protagonistas Yeimy Montoya y Charly Flow, respectivamente.

Ramírez se encarga de dar vida a Hannah Larrea, mientras que Torres se acaba de incorporar a la serie con el personaje de Julio. En los recientes capítulos de la producción televisiva, su papel se conocerá con Cristina (Tessa Ía) y tendrán una muy particular relación.

De esta manera, las estrellas de la novela colombiana forman parte de la historia de Cristina, una joven que es traicionada por su prometido y se mudo con Alejandro Montero (Christian Vázquez), quien supuestamente es gay. Sin embargo, el embrollo surgirá cuando el protagonista decida contar su verdad.

¿QUÉ PAPEL LE GUSTARÍA HACER A CARLOS TORRES?

En una entrevista con el medio Vanitatis, el colombiano reveló que tras encarnar a Charly Flow le gustaría interpretar un nuevo rol que implique transformación y mayor complejidad. Entre los ejemplos que dio esta el caracterizar a una persona transgénero, pues eso le significaría un reto, así mismo señaló que otra opción es dar vida a un persona con adicciones o que cargue mucho sufrimiento.

“A mí me gustan los que sufren, que me mantienen en constante reto, eso es lo que me gusta de Charly”, expresó Carlos Torres.

¿CARLOS TORRES QUIERE UNA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

Carlos Torres habló de su carrera y lo que significó para él su personaje en “La reina del flow”. Además, fue consultado sobre una tercera temporada de la serie colombiana.

“Vamos a ver, yo hasta el momento no tengo ninguna información sobre la tercera, pero sin duda alguna, más allá de si tengo el privilegio de formar parte de la tercera temporada, creo que se la merece, que es un producto muy bien hecho, con una temática muy interesante y que creo que vale la pena seguir creciendo”, señaló el actor colombiano.

En esta posible tercera temporada, qué podría pasar con su personaje Charly Flow y con la de su colega y compatriota Carolina Ramírez, Yeimy Montoya. Pues Torres tiene alguna idea. “Yo creo que la imaginación no tiene límites, ¿cierto? En esta segunda temporada a mí me sorprendió muchísimo el guion, yo pensé que de repente se iba a tratar más de la venganza de Charly y lo divertido es que nos sorprendieron”, reveló el artista.

“Entonces no dudo del talento que tienen y se podría contar algo más, ¿el qué? De pronto algo del pasado, o algo que no se ha contado o que no se le ha dado fondo y ahora podría salir a relucir… No se sabe”, puntualizó.

¿CUÁLES SON LAS SIMILITUDES ENTRE CARLOS TORRES Y CHARLY FLOW?

El actor colombiano Carlos Torres contó que hay algunas características de Charly Flow, el rol que interpreta en “La reina de Flow”, que comparte en su vida diaria, aunque hay muchas otras que lo separan del complejo personaje de la serie que ha lanzado su temporada 2 en Netflix.

“Creo que en lo único que nos parecemos es en el amor que el tiene a su madre a pesar de los errores y de lo malo que comete, su amor por su mamá es incondicional, y creo que en eso es en lo único que nos podemos parecer”, manifestó el actor en una entrevista con Vaniatis.

También agregó que la perseverancia de Charly Flow, de no rendirse a pesar de las caídas y equivocaciones, es algo que comparte en su cotidianidad. “Luego él es muy efusivo y muy rumbero, y yo soy tranquilo y familiar”, finalizó como parte de su comparación con el famoso papel.

