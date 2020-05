Aunque en la pantalla parecían llevarse de maravillas, incluso algunos protagonizaron escenas de amor, la historia es muy distinta en la realidad; pues contrario a lo que muchos piensan, la química entre los actores no siempre es la más deseada y en algunas ocasiones tuvieron que hacer mucho esfuerzo para continuar con las grabaciones.

A continuación, te presentamos una lista de actores de telenovelas que tuvieron que dominar la antipatía para continuar con las producciones en las que estaban participando. De seguro que en varias te quedarás impactado.

NINEL CONDE Y MARIO CIMARRO

Ninel Conde y Mario Cimarro en “Mar de amor” (Foto: Televisa)

Ninel Conde y Mario Cimarro compartieron roles en la telenovela “Mar de amor” (2009), en la que protagonizaron escenas de pareja, aunque ella no era la actriz principal.

Al año siguiente, la actriz mexicana, quien interpretaba a Catalina ‘Coral’ Mijares en la novela, dijo en el programa “El gordo y la flaca” que tuvo una “experiencia no muy agradable” con el cubano, por lo que decidió no saber nada más de él porque para ella no significaba nada.

GABRIELA SPANIC Y MAURICIO ISLA

Gabriela Spanic y Mauricio Isla en “Prisionera” (Foto: Telemundo)

Gabriela Spanic y Mauricio Isla protagonizaron “Prisionera” (2004), pero su relación fuera de las cámaras era difícil, al punto de que la actriz venezolana revelara que su compañero era muy soberbio.

“Lamentablemente en este medio hay hombres que se creen más estrellas que las estrellas. Que se comportan con una forma y creen que todas las mujeres tienen que estar rendidas a sus pies sea quien sea. Yo sí tuve muchos enfrentamientos con Mauricio Islas”, dijo en “Confesiones de novela”.

ADRIANA NIETO Y JUAN SOLER

Adriana Nieto y Juan Soler en “Locura de amor” (Foto: Televisa)

Adriana Nieto y Juan Soler fueron la pareja estelar de “Locura de amor” (2000), pero el sentimiento tan puro que mostraban en la telenovela, solo se quedaba en la ficción, pues en la vida real era lo contrario.

Ella acusó a su compañero que durante las grabaciones olía a alcohol. La relación se volvió insostenible que Nieto fue reemplazada por la actriz Irán Castillo.

MICHELLE VIETH Y ARATH DE LA TORRE

Michelle Vieth y Arath de la Torre en "Amigas y Rivales" (Foto: Televisa)

Michelle Vieth y Arath de la Torre eran pareja en la telenovela "Amigas y Rivales" (1999), pero -según dicen- el carácter conflictivo de la joven terminó por alejar a todos de su lado.

La convivencia con su enamorado en la ficción fue complicada e incluso llegó hasta sus compañeros, a tal punto que la actriz no llegó a salir en el último capítulo.

GABRIELA SPANIC Y CHANTAL ANDERE

Las actrices Chantal Andere y Gabriela Spanic en “La usurpadora” (2001 (Foto: Televisa)

Las actrices Gabriela Spanic y Chantal Andere llegaron a compartir roles en “La usurpadora” (1998) y “La intrusa” (2001), y aunque gustó a los televidentes, la relación no era muy buena.

Según People en español, ambas señalaron que no volvería a trabajar juntas “ni en sueños”.

ALICIA MACHADO Y DANIELA CASTRO

Alicia Machado y Daniela Castro acturaron en “Una familia con suerte” (Foto: Televisa)

Alicia Machado y Daniela Castro compartieron roles en “Una familia con suerte” (2011), pero entre ellas el trato cordial jamás existió.

Machado contó que Castro la trataba “muy mal y de forma déspota”, incluso la acusó de haber buscado que la botaran de la producción.

ITATÍ CANTORAL Y PEDRO FERNÁNDEZ

Itatí Cantoral y Pedro Fernández en “Hasta que el dinero nos separe” (Foto: Televisa)

Itatí Cantoral y Pedro Fernández protagonizaron “Hasta que el dinero nos separe” (2009). Pese a la relación que tenían en la telenovela, las largas horas de trabajo terminaron por desgastarlos.

El actor dijo que la antipatía llegó a tal punto de que llegaron a no dirigirse la palabra, ni tenían ganas de verse.

LUCERO Y GABRIELA SPANIC

Lucero y Gabriela Spanic en “Soy tu dueña” (Foto: Televisa)

Lucero y Gabriela Spanic trabajaron juntas en “Soy tu dueña” (2010) donde la también cantante era la protagonista y la venezolana la actriz antagónica.

Spanic acusó a Lucero de ser envidiosa. “[Ella] manda a la gente a jod… porque hasta videos han salido. Fue a abrazar a una niña a una fiesta, a la ‘Carita de ángel’, y la niña como que hizo así con la mano, se le vio la actitud, pero ella trata de ser la más linda, la más nice y nadie le cree un co…”, según un audio de @NicoleV65.

MAITE PERRONI Y WILLIAM LEVY

Maite Perroni y William Levy trabajaron en “Cuidado con el ángel” y “El triunfo del amor” (Foto: Televisa)

Maite Perroni y William Levy se convirtieron en la pareja favorita de muchas personas tras protagonizar “Cuidado con el ángel” (2008) y “El triunfo del amor” (2010). Aunque al inicio se hablaba de un romance entre ambos, este pasó a ser una relación en la que no se llevaban bien.

“Pudimos haber tenido nuestras diferencias. Somos un poco distintos a la hora de comprometernos con la responsabilidad del trabajo y al final eso puede afectar”, dijo la actriz en “Don Francisco Presenta”.

ANAHÍ Y SERGIO GOYRI

Anahí y Sergio Goyri en “Dos hogares” (Foto: Televisa)

Anahí protagonizó junto a Sergio Goyri la telenovela “Dos hogares”, pero la mala relación entre ambos hizo que la producción no tuviera el éxito esperado.

Según la prensa mexicana, la ex RBD tenía asco de besar al actor, 20 años mayor que ella. A pesar de que ella salió a desmentir todo, la noticia ya había corrido.

CATHERINE SIACHOQUE Y GABRIELA SPANIC

Catherine Siachoque y Gabriela Spanic trabajaron en “La venganza” y “Tierra de pasiones” (Foto: Televisa)

Catherine Siachoque y Gabriela Spanic compartieron roles en “La venganza” (2002) y “Tierra de pasiones” (2006).

Siachoque acusó de Spanic de creerse una diva y de no llevarse bien con nadie. “Han pasado 13 años y nunca he tenido problema de nada y hecho mil novelas; en cambio ella sigue teniendo problemas cada vez que hace una novela, incluso cada vez que no lo hace”, dijo en el programa “Se dice de mí”.

ANA COLCHERO Y CHRISTIAN MEIER

Ana Colchero y Christian Meier en “Isabella, mujer enamorada” (Foto: América Producciones)

Ana Colchero y Christian Meier protagonizaron la telenovela peruana “Isabella, mujer enamorada” (1998), pero la relación entre ambos fue insoportable, según señala porque ella tenía poses de diva.

Años después, Colchero salió a aclarar todo y mencionó que con el actor peruano no tenía una amistad, pero fueron buenos compañeros de trabajo.

VIDEO RECOMENDADO

Karla Panini y Karla Luna: El escándalo de infidelidad que indignó a México

Karla Panini y Karla Luna: El escándalo de infidelidad que indignó a México