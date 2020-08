Debido a la gran cantidad de horas de trabajo que comparten los actores al momento de grabar telenovelas, son muchas las ocasiones en que la relación amical se ha transformado en amor. Y aunque algunos han llegado al altar, otros se quedaron en el camino.

Pero ¿qué pasa si dos personajes que tuvieron un romance y terminaron por diversos motivos son llamados a participar de un nuevo proyecto? Si bien, para la gran cantidad de personas, esto resultaría muy complicado y casi imposible, en el mundo de los melodramas este escenario puede presentarse en cualquier momento.

Univisión publicó un artículo en el que da a conocer a siete parejas que tras haber culminado su relación volvieron a grabar una novela.

ARIADNE DÍAZ Y MARCO MÉNDEZ

Los actores estuvieron tres años (Foto: Ariadne Díaz / Marco Pérez / Instagram)

Ariadne Díaz y Marco Pérez tuvieron una relación de tres años que se inició en 2007 tras congeniar mientras grababan “Muchachitas como tú”. Todo marchaba bien hasta que el actor tuvo que mudarse a Argentina para grabar la novela “Los exitosos Pérez”, haciendo que el romance se termine por la distancia.

Aunque volvieron a encontrarse en 2015 durante las audiciones de la nueva versión de “Simplemente María”, al no lograr los papeles dejaron de verse. Pero más tarde, en 2017, el destino los reunió nuevamente cuando trabajaron juntos en “La doble vida de Estela Carrillo”, donde mostraron profesionalismo y se convirtieron en buenos compañeros de trabajo.

MARJORIE DE SOUSA Y JULIÁN GIL

Los actores terminaron en medio de líos legales por la tenencia de su hijo menor (Foto: Televisa)

Marjorie de Sousa y Julián Gil iniciaron su romance en 2007 durante las grabaciones de “Isla Paraíso”, pero terminaron por la distancia. Sin embargo, el destino se encargó de reunirlos de nuevo en 2014 en “Hasta el fin del mundo” y dos años después cuando rodaban “Sueño de amor”, su romance se avivó por lo que decidieron convivir.

Al culminar el melodrama, ellos anunciaron muy entusiasmados que se convertirían en padres y que iban a casarse, algo que no llegó a concretarse, pues ni bien nació su hijo, ellos decidieron separarse en medio de un conflicto por la tenencia del menor que hasta hoy en día continúa.

MARJORIE DE SOUSA Y EDUARDO YÁÑEZ

Los actores tuvieron un corto romance (Foto: Marjorie de Sousa / Eduardo Yáñez / Instagram)

Cuando el romance de Marjorie de Sousa termina por primera vez con Julián en el año 2007, ella tuvo un amorío con Eduardo Yáñez cuando grababan “Amores verdaderos”. La relación fue fugaz pues terminaron cuando aún seguían con la producción de telenovela.

El romance nunca llegó a confirmarse, pero al poco tiempo fue Yáñez, quien dio a conocer las salidas que tenía con la actriz. Los celos por parte de ella habrían llevado al histrión a alajearse.

JACQUELINE BRACAMONTES Y VALENTINO LANÚS

Jacky Bracamontes y Valentino Lanús tuvieron un romance de cuatro años (Foto: Televisa)

Jacqueline Bracamontes y Valentino Lanús iniciaron un romance en 2001 que duró cuatro años; sin embargo, las infidelidades del actor acabaron por alejar a la actriz. Y aunque muchos pensaban que iban a retomar su relación, esto jamás sucedió.

Aunque acabaron su relación, ellos se reencontraron en 2008 cuando fueron llamados a trabajar en “Las tontas no van al cielo”. “La cosa aquí es que no nos llevamos mal porque él me cae muy bien, pero pues de todas formas era mi ex. No estaba tan reciente pero sí era complicado”, dijo Jacky.

MARÍA FERNANDA YEPES Y ARAP BETHKE

Pese al fin de su relación, los actores se tienen mucho cariño (Foto: María Fernanda Yepes / Arap Bethke / Instagram)

María Fernanda Yepes y Arap Bethke tuvieron una relación de cinco años. Pese al fin del romance, él siempre ha hecho hincapié que la actriz será una persona muy especial e importante en su vida; por su parte, ella indicó que tras la ruptura se deprimió porque el actor era muy importante para ella.

Tiempo después, en 2017 se volvieron a encontrar en la serie “La Piloto”, en la que además de trabajar juntos eran los principales villanos.

GRETTELL VALDEZ Y SEBASTIÁN ZURITA

Los actores estuvieron siete años (Foto: Grettell Valdez / Sebastián Zurita / Instagram)

El año 2010, Grettell Valdez y Sebastián Zurita comenzaron una relación que duró siete años, pero terminaron por la distancia.

Ellos volvieron a encontrarse en “Lo Imperdonable”, donde mostraron su profesionalismo y que pueden laborar juntos.

MARIBEL GUARDIA Y JOAN SEBASTIÁN

Los actores terminaron en plena grabación de la novela (Foto: Televisa)

Maribel Guardia y Joan Sebastián ya tenían una romance cuando fueron llamados a protagonizar la telenovela “Tú y yo”; sin embargo, ellos terminaron cuando aún se grababa el melodrama. La razón: el actor le fue infiel con otra compañera de trabajo.

Aunque fue muy doloroso ver a su entonces pareja y “la otra” en las escenas, continuaron trabajando juntos. Años después, ella lo perdonó y ahora son amigos.

