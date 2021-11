¿Alp Navruz y Ayça Aysin son pareja? Los actores son los protagonistas de la telenovela turca “Ada Masali”, la nueva producción que llega como futuro reemplazo de “Love Is in the Air”. Lo curioso es que la serie también ha sido escrita por Yesim Çitak y Dilek Iyigün, los creadores de “Sen Çal Kapımı”. Los artistas darán vida a Poyraz y Haziran, respectivamente. Por lo que muchos televidentes se han preguntado si, en la vida real, son novios.

La comedia romántica apareció en junio en Turquía, convirtiéndose progresivamente en una de las historias más populares de la televisión. La pareja de protagonistas, sobre todo, son los que han resaltado en la pantalla chica y que ha enamorado al público con sus divertidos encuentros.

¿De qué trata “El cuento de la isla”? Se enfoca en la historia de Haziran, una chica que deja Estambul para comprar terrenos en una isla remota, donde planea, junto a su familia, construir un complejo turístico. Sin embargo, se encontrará a Poyarz, un joven dueño de dicho espacio que se mostrará reacio a cederle sus territorio. Ellos, tan distintos, empezarán a conocerse y tendrán un acercamiento muy particular.

De esta manera, Alp Navruz y Ayça Aysin han demostrado que tienen una complicidad natural al momento de interpretar a sus personajes en “Ada Masali”. Por ello, los espectadores se han preguntados si, en la vida real, son pareja. Esto es lo que se sabe sobre un tan comentado noviazgo.

Telenovela “Ada Masali: El cuento de la isla” es protagonizada por los actores Ayça Aysin Turan y Alp Navruz (Foto: Ay Yapim)

¿ALP NAVRUZ Y AYÇA AYSIN SON PAREJA FUERA DE LA TELEVISIÓN?

Alp Navruz y Ayça Aysin, los protagonistas de “Ada Masali”, la nueva telenovela turca que se estrenará en Divinity de España, no son oficialmente pareja en la vida real, a pesar de los rumores y las especulaciones de sus seguidores en redes sociales.

Ambos, además, han mostrado fotografías juntos, pero como parte de la promoción de la serie otomana conocida como “El cuento de la isla”. Sin embargo, muchos fans han comentado que esto sería para despistar a la prensa y mantener en reserva su privacidad como pareja.

Navruz, en un momento, fue consultado por los rumores de su noviazgo con Ayça Aysin y no descartó su posible relación sentimental. “Tenemos muy buena energía y nos entendemos muy bien”, respondió a la prensa de Turquía, sin agregar más, en una conferencia por la campaña de Yves Rocher.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ADA MASALI: EL CUENTO DE LA ISLA”?

Ayça Ayşin Turan como Haziran Sedefli

Alp Navruz como Poyraz Ali Özgür

Nihan Büyükağaç como Selma Göknar

Beril Pozam como İdil Sağlam

Rami Narin como Alper

Özge Demirtel como Biricik

Merve Nur Bengi como Melisa

Bülent Çolak como Görkem

Bedia Ener como Aliye Özgür

İpek Tenolcay como Zeynep Göknar Sağlam

¿”ADA MASALI” SE PUEDE VER EN ALGUNA PLATAFORMA?

Sí, para las personas que deseen adelantarse y ver los capítulos de esta telenovela pueden hacerlo mediante la plataforma Mitele PLUS, para lo cual deberán suscribirse pagando la cifra requerida y así disfrutar de este gran éxito.

