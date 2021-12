“Ada Masali”, también conocida como “El cuento de la isla”, continúa despertando todo tipo de emociones en la audiencia española, que verá en el próximo capítulo cómo Haziran Sedefli no puede superar su gran trauma: la muerte de su padre en el mar, por lo que decide abrir su corazón a Poyraz Özgür, quien la escucha atentamente y trata de darle consuelo.

Debido a la gran expectativa que ha generado esta telenovela turca, te damos a conocer cuál es el horario de esta semana, del 20 al 24 de diciembre de este 2021, así que presta mucha atención para que no te pierdas ninguno de los episodios de la comedia romántica protagonizada por el actor Alp Narvuz y la actriz Ayça Ayşin.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE “ADA MASALI: EL CUENTO DE LA ISLA”?

En España, la serie otomana, que comenzó a emitirse el pasado 5 de noviembre de 2021, llega a los hogares por la señal de Divinity. A continuación, el horario de esta semana que comprende del 20 al 24 de diciembre.

La comedia romántica "Ada Masali" es seguida por millones de personas en el mundo. Aquí Haziran y Poyraz, los protagonistas (Foto: Ay Yapım)

Lunes 20 de diciembre de 2021 a las 6:50 p.m.

Martes 21 de diciembre de 2021 a las 6:50 p.m.

Miércoles 22 de diciembre de 2021 a las 6:50 p.m.

Jueves 23 de diciembre de 2021 a las 6:50 p.m.

Viernes 24 de diciembre de 2021 a las 6:50 p.m.

Asimismo, si deseas disfrutar de “Ada masalı: el cuento de la isla” por adelantado algunos capítulos, deberás suscribirte a Mitele PLUS.

Horario de "Ada Masali: El cuento de la isla" de la semana del 20 al 24 de diciembre de 2021 (Foto: Divinity)

¿QUÉ PASARÁ EN “ADA MASALI” ESTA SEMANA?

Según lo anunciado por Divinity, esta semana veremos en “Ada Masali” cómo Haziran cuenta a Poyraz la dramática historia de su padre, mientras ella desfoga todo lo que tiene dentro, él le hará una propuesta romántica. “Esta noche te ayudaré a curar tu odio al mar. Ven conmigo. Hazme caso. Hazlo por tu padre. Él también lo querría. ¿No decías que estaba muy unido al mar? Estoy aquí contigo. Confía en mí. Nunca te dejaré ir. Siempre estaré a tu lado”, le dice mientras coge su mano. ¿Qué pasará?

EL DRAMA DE HAZIRAN

Haziran está desconsolada en "Ada Masali" porque olvidó la fecha de la muerte de su padre y llora en la playa (Foto: Ay Yapım)

Para Haziran es imperdonable que haya olvidado, por primera vez en quince años, la fecha en la que conmemora la muerte de su padre, por lo que se siente devastada al no haberlo llorado ni recordar todo lo que vivió con él. “Odio el mar con todas mis fuerzas porque alejó a mi padre de mí. Al principio no quería decírtelo y preferiría no hacerlo porque no quiero recordarte lo que te pasó a ti (…). A nuestros padres les ha pasado lo mismo”, le menciona a Poyraz.

Tras ello, le cuenta cómo fue que perdió a su progenitor y la manera en la que disfrutaban navegar, pero todo cambió cuando su negocio se hundió; y aunque las cosas no iban bien entre sus padres, iban a despejarse al mar. Sin embargo, una fecha todo cambió. “Ese día insistí y fuimos a navegar. Poco a poco se iba animando y me dijo que me haría el collar más bonito de la historia. Se metió en el mar y nunca volvió a salir. No lo volví a ver”, le cuenta.

¿SUS CORAZONES SE ABRIRÁN?

Poyraz tratará de ayudar a superar el trauma de Haziran en "Ada Masali" (Foto: Ay Yapım)

Si bien, Poyraz escuchó atentamente a Haziran, quizá esta tragedia los una de nuevo y olviden sus rencillas del pasado, algo que queda demostrado, al menos según los avances, por el fuerte abrazo que se dan.

Ante ello nos preguntamos si será el comienzo de una nueva juntos, quizá como pareja, o simplemente como amigos.