Haziran está dispuesta a confesar su traición para quitarse ese peso de encima que no le deja avanzar con Poyraz. Los protagonistas de “Ada Masali: El cuento de la isla” están pasando por un momento tenso en su relación y las cosas están en su contra. ¿Qué veremos esta semana en la telenovela turca? Aquí te traemos todos los detalles.

“Ada Masali: El cuento de la isla” se estrenó en la cadena turca Star TV el pasado 15 de junio y la primera temporada de la serie todavía sigue al aire. A diferencia de otras producciones del país otomano, la acción no se centra en la ciudad de Estambul. La ficción se ha grabado en la zona del golfo de Esmirna y presenta espectaculares paisajes.

Esta comedia romántica llegó con rapidez a otros territorios como España, donde se emite por la señal de Divinity desde el pasado 5 de noviembre. Este último boom turco está protagonizado por Alp Navruz y Ayça Aysin Turan, quienes interpretan a Poyraz y Haziran, dos jóvenes que provienen de mundos muy diferentes y cuyas vidas cambiarán cuando sus caminos se crucen. Aquí te contamos cuál es el horario de esta semana y qué pasará.

"Ada Masalı: el cuento de la isla" está protagonizado por Alp Navruz y Ayça Aysin Turan (Foto: Ay Yapım)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE “ADA MASALI: EL CUENTO DE LA ISLA”?

La telenovela turca “Ada Masali: El cuento de la isla” se emite en España de lunes a viernes por la señal de Divinity. El horario de esta semana, del lunes 6 al viernes 10 de diciembre, será a las 6:45 PM (hora española):

Lunes 6 de diciembre a las 6:45 PM.

Martes 7 de diciembre a las 6:45 PM.

Miércoles 8 de diciembre a las 6:45 PM.

Jueves 9 de diciembre a las 6:45 PM.

Viernes 10 de diciembre a las 6:45 PM.

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “ADA MASALI: EL CUENTO DE LA ISLA”?

En el próximo capítulo de “Ada Masali: El cuento de la isla”, Haziran estará entre la espada y la pared. Alper está dispuesto a contarle la verdad a Poyraz, pero Hakan ha logrado frenar a su amigo y el secreto de Haziran sigue a salvo pero todo podría salir a la luz.

“He perdido a Poyraz. No conseguí su amor y ahora no tendré ni su respeto”, le dice a su amiga. Haziran se siente acorralada y toma una decisión. “No puedo seguir de este modo. Se lo tengo que contar yo misma a Poyraz. No quiero seguir viviendo con esta mentira. Quizá me perdone y pueda empezar de cero”.

Pero decir la verdad no será fácil. “Debo hablar con Poyraz, debo contarle la verdad yo misma. Poyraz es la última persona a la que querría hacer daño”, le dice Haziran a la abuela de su socio, que no le permitirá acercarse a él.

“Ada Masali: El cuento de la isla” se estrenó en la cadena turca Star TV el pasado 15 de junio (Foto: Ay Yapım)

“¿Qué pretendes hacer además de hacerle más daño? Esfuérzate para pagar por todo lo que le has hecho y deja de echar más leña al fuego. No te quiero en esta casa”, le dice la abuela de Poyraz a la joven.

Mientras tanto, Poyraz sigue investigando quién está detrás del boicot. Luego de hacer una llamada telefónica e indagar en las redes sociales, confirma sus sospechas. Su amigo es el responsable de todo lo que ha sucedido. Poyraz se llena de furia y busca a su amigo para pedirle explicaciones.

Por otro lado, Haziran tendrá que tomar una decisión. Contar la verdad o ayudar a Hakan para salvarse ella también. “Eres especial para él, se enfadar mil veces más de lo que se ha enfadado conmigo. Si crees que te va a perdonar eres idiota”, le dice desesperado para intentar convencerla de que le ayude.

Poyraz y Haziran son dos jóvenes que provienen de mundos muy diferentes y cuyas vidas cambiarán cuando sus caminos se crucen (Foto: Ay Yapım)

Asimismo, Alper y Biricik dan un paso importante mientras discuten por defender a sus respectivos amigos. “Haziran se está jugando su carrera para ayudarle”, le dice a Alper, que termina besando a Biricik.

“No tenemos que volver a hablar de Haziran y Poyraz porque nuestra relación acabará antes de que haya empezado solo por protegerlos a ellos”, se dicen antes de prometer que dejarán los problemas de sus amigos a un lado.