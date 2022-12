Con el paso de los años, Adal Ramones se ha convertido en uno de los conductores más destacados y populares en la televisión mexicana, principalmente por su participación estelar en “Otro Rollo”, aunque también demostró su carisma y energía encabezando otros exitosos proyectos, tales “Bailando por un sueño” y “La Academia”.

Debido a su popularidad, no fue sorpresa la alegría que despertó entre sus seguidores la noticia de que el conductor regiomontano se convertirá en padre una vez más, esta vez a sus 61 años.

Este no será el primer hijo de la celeb de México, quien en la actualidad se encuentra casado con Karla de la Mora y, hace unos años, tuvo una familia con Gabriela Valencia, de quien se separó en 2003.

Adal Ramones y su esposa Karla de la Mora (Foto: kadelamora / Instagram)

LOS HIJOS DE ADAL RAMONES

Paola Ramones

Nacida en 2001, la hija mayor de Adal Ramones y Gabriela Valencia tiene actualmente 21 años y se encuentra estudiando la carrera de cine y artes fílmicas en Los Ángeles, California.

Pese a su corta edad, Paola ya ha dirigido su primer cortometraje, titulado “Renacer”, el cual protagonizó su padre y aunque no recibió una remuneración por esto, le permitió mostrar sus capacidades, por lo que fue convocada para otro proyecto, invitando a Adal a cenar con las ganancias.

“Y que le pagan su primer sueldo como directora e inmediatamente lo tuvo en su cuenta de banco, me invitó una supercena en Sunset Boulevard. Mi Paola Ramones dirigió un videoclip y me llena de orgullo verla tan aguerrida y feliz”, compartió orgulloso.

El conductor compartió la graduación de su hija Paola (Foto: Adal Ramones / Instagram)

Diego Ramones

Es el segundo hijo del presentador de “Otro Rollo” y el último con Gabriela Valencia. Nació en 2010 y en la actualidad tiene 12 años.

Debido a su corta edad, no posee cuenta oficial en redes sociales y se encuentra en la escuela, teniendo apariciones públicas gracias a las publicaciones que Adal realiza en su cuenta de Instagram.

El segundo hijo del conductor de televisión no posee redes sociales debido a su corta edad (Foto: Adal Ramones / Instagram)

Cristobal Ramones

Es el último hijo de Adal Ramones y en la actualidad tiene dos años. Es, además, el primero en su relación con Karla de la Mora, con quien se casó en 2017.

“Siempre quise tener más hijos. Qué rico se siente que dices: ‘no, no, el pañal es va así’, me acuerdo de todo es como andar en bicicleta eso no se olvida... Yo soy para vivir solo, no puedo”, explicó.