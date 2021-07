Desde que la serie “Sexo/Vida” se estrenó en Netflix el 25 de junio, Adam Demos, quien interpreta a Brad Simon en la ficción, se ha convertido en el nuevo galán de Hollywood. El actor de 36 años no solo ha sorprendido por su increíble actuación, sino también por el desnudo frontal que ha llamado la atención y ha causado revuelo en las redes sociales. Es por eso que aquí te compartimos 7 cosas que debes saber del artista.

1. ADAM DEMOS NACIÓ EN AUSTRALIA

Adam Demos nació el 24 de mayo de 1985 en Wollongong, Nueva Gales del Sur, Australia. Fue a Dapto High School, donde se graduó en 2003. Siempre le interesó la actuación, pero nunca lo consideró una salida seria para su futuro.

2. TRABAJÓ COMO OBRERO DE CONSTRUCCIÓN

Antes de tener su gran oportunidad en la actuación, Adam trabajó como obrero de construcción en el negocio de demolición de su padre.

“Cuando comencé a construir, solía soñar con ser actor”, le dijo a Refinery29 cuando promocionaba la película de Netflix “Falling Inn Love”. “Entonces, de repente, todos estos años después, estoy actuando en el set, pretendiendo hacer construcción y en realidad no tengo que hacerlo”, comentó en ese entonces.

3. ADAM NO COMENZÓ A ACTUAR HASTA LOS 23 AÑOS

Luego de terminar la secundaria, Adam trabajaba en la empresa de su padre hasta que su mamá lo inscribió en una escuela de interpretación en Sydney.

“Me llevó un tiempo tener el coraje de probar suerte. Fui criado por mi madre, que me enseñó a confiar en mi instinto. Le llamé un día porque no podía parar de pensar en actuar. Tenía que intentarlo o aceptar la vida que estaba viviendo en ese momento”, reveló en una entrevista con EW.

Adam impresionó a los profesores de la escuela, quienes le consiguieron un papel en una obra de teatro. “Nunca había visto una obra de teatro. Así de verde estaba”, contó Demos a EW. Entre el público había un agente de representación que le ayudó a abrirse camino con varios papeles en series australianas.

4. SU PRIMERA EXPERIENCIA TRABAJANDO EN EL EXTRANJERO FUE CON “UNREAL”

El papel de August Walker en “UnREAL” fue la primera producción internacional de Adam Demos. Esta experiencia le sirvió para mudarse a Estados Unidos y poco a poco abrirse paso en la industria.

5. LA PRIMERA PELÍCULA DE ADAM DEMOS FUE “FALLING INN LOVE”

Después de “UnREAL”, Demos protagonizó la película “Falling Inn Love” que se estrenó en agosto de 2019 en Netflix. Esta es una comedia romántica que no te puedes perder si eres fan del actor.

“Vengo de la construcción y eso sí es un trabajo duro. Tener la suerte de tener trabajo como actor y poder ir al set cada día, ¿cómo no estar agradecido? Es lo que más me gusta hacer del mundo y estoy muy contento por ello. No quiero ningún día libre”, contaba en el 2019.

6. LA PRIMERA VEZ QUE VIAJÓ A NUEVA ZELANDA FUE PARA GRABAR LA PELÍCULA DE NETFLIX

La primera vez que Demos puso un pie en Nueva Zelanda fue durante el rodaje de la película “Falling Inn Love”. Según Distractify, además de que Adam disfrutaba trabajando junto a Christina, beber vino en las cabañas después del rodaje fue lo más destacado de su estadía en aquel país.

7. ADAM DEMOS NO ESTÁ SOLTERO

Lamentamos informarte que Adam Demos no está soltero, está saliendo con la actriz Sarah Shahi, quien interpreta a su ex novia Billie en “Sexo/Vida”. Los actores se conocieron grabando la serie de Netflix.

“Dije ‘Guau, es realmente guapo’ la primera vez que conocí a Adam. Realmente quedé impresionada con él. Nos conocimos en el tráiler de maquillaje y conectamos de manera instantánea. Teníamos exactamente el mismo gusto musical. El mismo gusto en whisky y tequila. Me impresionó mucho como persona y solo sabía que quería más”, dijo Shahi en una entrevista con People.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “SEXO/VIDA” EN NETFLIX?

Por el momento, Netflix aún no confirma si “Sexo/Vida” tendrá una segunda temporada, pero es cuestión de tiempo para que la noticia sea anunciada. De ser así, lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a mediados del 2022 o a inicios del 2023, todo dependerá si la pandemia no retrasa las grabaciones.