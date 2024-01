El nombre de Adam Harrison puede que no nos haya sonado para nada hasta antes del viernes 19 de enero —día de su muerte— y no tiene nada de raro, ya que no era alguien que resalte en medios de comunicación o plataformas digitales. En cambio, con su padre, Rick Harrison, sucede todo lo contrario, pues es la cabeza de “Pawn Stars” (”El precio de la historia” en español), programa que es reconocido a nivel mundial gracias a su transmisión por History Channel.

Es más, fue el propio Rick quien dio la lamentable noticia del fallecimiento de uno de sus hijos a través de una publicación que hizo en las redes sociales, llamando la atención de todos sus seguidores y usuarios en general, quienes no podían creer que un muchacho tan joven haya perdido la vida. Las dudas y curiosidad fueron calmadas, al menos un poco, cuando varios medios estadounidenses informaron que el chico había fallecido debido a una sobredosis, aunque las autoridades aún no lo confirman.

En medio de todo lo generado por la temprana partida del chico de 39 años de edad, existe un gran interés por conocer quién es él, qué hacía por la vida, qué le gustaba y demás datos que, lastimosamente, no son de conocimiento público, ya que él no estuvo relacionado con el programa que le dio fama a su padre, abuelo y hermano mayor, Corey.

Rick Harrison y Corey Harrison, padre e hijo, son parte del programa "El precio de la historia" (Foto: Rick Harrison / Instagram)

¿A QUÉ SE DEDICABA ADAM HARRISON?

El negocio de la familia Harrison siempre ha sido su casa de empeño y el programa que gira en torno a él, así que lo lógico sería que Adam haya estado ligado laboralmente allí, tal y como sucede con su hermano mayor, Corey, quien aparece en televisión desde el año 2009, cuando se estrenó en Estados Unidos este ambicioso proyecto de “El precio de la historia”.

Sin embargo, Adam Harrison parece que no estuvo feliz con la idea de seguir con la línea de las casas de empeño, así que no se vinculó con el show, aunque sí habría estado trabajando en otro puesto alejado de las cámaras por algún tiempo, de acuerdo a las informaciones publicadas por diferentes portales noticiosos.

Esos mismos medios de comunicación han asegurado que él estuvo trabajando como fontanero, por más que no hay mayores detalles al respecto. De esta manera, se confirmaría que Adam no siguió la tradición familiar de las casas de empeño y buscó su destino de una manera aparte hasta que, lamentablemente, perdió la vida.

¿DE QUÉ MURIÓ ADAM HARRISON?

De acuerdo con el reporte de TMZ en su sitio web, Adam Harrison murió debido a una sobredosis. El medio asegura que un allegado a Rick Harrison le confirmó la noticia, pero también les comentó que toda la familia no estaba al tanto de sus adicciones o cosas similares, así que recién se enteraron de ello el mismo día.

Si bien se dio esa información, todos los medios están a la espera de una comunicación oficial por parte de las autoridades correspondientes de Las Vega, la cual está a cargo del caso y de todas las investigaciones relacionadas con la repentina muerte de Adam Harrison tan solo a los 39 años de edad.