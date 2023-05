Pese a su corta edad, Alaïa se ha convertido en una de las figuras más populares del entretenimiento, compartiendo tiernos momentos al lado de sus padres Adamari López y Toni Costa, quienes mantienen una buena relación por respeto a la pequeña.

Es así como las celebs de Estados Unidos han presumido fechas especiales en la vida de su pequeña, como su primera comunión o la fiesta de cumpleaños de esta, donde se animaron a realizar una divertida coreografía al ritmo de Merlina.

Debido a esto, no es sorpresa que las vacaciones de la pequeña Alaïa y su madre lleguen a Instagram, aunque no sea ninguna de las dos la responsable de compartir estos tiernos momentos.

LAS VACACIONES DE ADAMARI LÓPEZ Y ALAÏA EN LA CASA BLANCA

A través de su cuenta oficial en redes sociales, donde cuenta con más de 113 mil seguidores, Carlitos Perez-Ruiz, más conocido como Carlitos, compartió detalles de sus vacaciones con Adamari y la pequeña de 8 años.

“Tour por la Casa Blanca con Adamari López, Alaïa y Cinthya Torres Román”, esta última amiga muy cercana de “la chaparrita de oro”.

“¿A dónde vamos hoy? En familia a conocer la Casa Blanca, un tour al que nos han invitado en la mañana de hoy, para recorrer los pasillos y conocer los puntos más importantes que son de acceso al público”, inició.

De acuerdo con el conductor de Univision, este viaje no solo tiene como objetivo disfrutar de unas merecidas vacaciones, sino también fines educativos

“Con el fin de seguir educando a Alaïa, de seguir enseñándole del monumento más importante de la historia de Estados Unidos. Me animaría a decir que del mundo”, añadió el comentarista.

En otra publicación temporal del “diario de Carlitos”, el colaborador de “Enamorándonos USA” broméo con la presentadora puertorriqueña por las escalinatas que dirigen al Memorial a Abraham Lincoln.

“No ha sido tanto, nene. Los ejercicios que hacemos me vas a decir que no estás cansado”, respondió Adamari.

LAS VACACIONES DE TONI COSTA Y EVELYN BELTRÁN

Mientras la conductora y su hija estaban de vacaciones, Toni Costa aprovechó para salir de vacaciones con su madre, Evelyn Beltrán y Timothy, el hijo de la influencer.

A través de sus redes sociales, la pareja compartió detalles de sus vacaciones en Disney World, viviendo divertidos momentos en las atracciones que ofrece el parque temático.

Durante sus vacaciones, la pareja se tomó un tiempo para promocionar el hospedaje en el que se quedaron, llamado "The Great Escape", el cual cuenta con habitaciones temáticas, baños completos, sala principal, sala de estar, comedor, cocina, dos cuartos de lavado, sala de cine, sala de juegos y otras comodidades.