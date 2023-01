La polémica de Bad Bunny continúa siendo el centro de acalorados debates en programas de entretenimiento como “Hoy Día”. Anteriormente, ya se vivió un tenso momento entre Adamari López y el expublicista del cantante de reguetón. En esta ocasión, la conductora de televisión volvió a arremeter contra su accionar, mientras que Andrea Meza trató de tener una posición más empática con el artista.

Hace poco, se hizo viral una serie de videos en los que se aprecia al intérprete de “La Jumpa” teniendo una controversial escena con una fanática. En lo que se puede ver, la joven se acercó al artista y empezó a grabarlo con su celular mientras él caminaba con sus amigos.

Sin embargo, lo que ha causado revuelo es la reacción que tuvo Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre completo del reguetonero, pues tomó el teléfono de la fanática y lo lanzó al agua, dejando a todos en shock.

Al fin encontré una toma de frente de cuando Bad Bunny avienta el celular 💀 pic.twitter.com/gIBwGRdEly — nath (@NathalyaWasbrum) January 4, 2023

¿CÓMO FUE LA DISCUSIÓN ENTRE ADAMARI LÓPEZ Y ANDREA MEZA?

En el programa “Hoy Día” de Telemundo, se volvió a discutir la polémica reacción de Bad Bunny con una de sus fanáticas. Si bien todas las conductoras coincidieron con que su reacción fue desproporcionada y errónea, Andrea Meza trató de verlo desde la perspectiva del cantante, pues no se ha visto el contexto completo y la forma en la que se acercó la fanática fue un poco invasiva.

“Recordarnos también que es una persona y llegar a invadir así su privacidad no está bien ni es normal, como dijo él en su Twitter, si tú vienes y me hablas, con gusto te voy a recibir, pero si vienes a ponerme un teléfono en la cara, ¿cómo esperas que yo te respete si tú no me estás respetando?”, expresó la ex Miss Universo

Bad Bunny se pronuncia tras tirar el celular de una fan (Foto: Bad Bunny / Twitter)

En contraste, Adamari López no estaba dispuesta a “darle ningún break” a su compatriota puertorriqueño y volvió a recalcar que si pide respeto, no puede hacerlo de forma poco respetuosa.

“El respeto no se pide irrespetando a otra persona, para que ella entienda, tienes que respetarla también, y no está bien que le lance el teléfono. Si no quiere que la gente vaya y lo salude, que se quede en su casa, que haga la fiesta en su casa y nadie le va a molestar. Para qué quiere ser uno famoso cuando la gente te va a pedir un autógrafo y entonces no los vas a querer”, afirmó la exactriz de telenovelas.

Ante esto, Meza aclaró que “él no quiere ser famoso, quiere ser artista” y fueron a un corte comercial.