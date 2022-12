La restructuración de “Hoy día”, tras los despidos de varios conductores, llegó a su final con el estreno de la nueva etapa del show de Telemundo que sucedió el lunes 5 de diciembre. Desde entonces, Adamari López, Penélope Menchaca, ‘Chiky Bombom’ y Andrea Meza han entrado a los hogares latinos con la misión de convertirse en el matutino número uno de las familias en Estados unidos.

El nuevo grupo de conductoras, comandado por Adamari López —la única que quedó de la etapa anterior del show—, se ha ido conectando de forma paulatina, demostrando que son capaces de provocar una armonía en el set de grabaciones, lo cual es determinante para el público que decide qué programar ver o no.

Sin duda alguna, las cuatro presentadoras se llevan muy bien, pero no siempre están de acuerdo frente a diversos temas y así lo dejaron claro dos de ellas: Adamari López y Andrea Meza, quienes fueron las protagonistas de una breve discusión sobre lo que está ocurriendo en la relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

Adamari López y Andrea Meza protagonizaron acalorada discusión tras hablar de Clara Chía (Foto: Telemundo)

LA DISCUSIÓN DE ADAMARI LÓPEZ Y ANDREA MEZA

Desde hace unos días, los rumores indican que existe una tensión dentro de la relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí, incluso muchos dicen que su amor habría llegado a su final, por lo que se ha convertido en un tema de interés internacional, comentándose en España y en varias partes del continente americano.

Es por ello que la producción de “Hoy Día” incluyó ese punto dentro de su programa del día miércoles 7 de diciembre, sin imaginarse que habría cierta diferencia dentro las dos presentadoras ya mencionadas, quienes armaron un debate entretenido, aunque un poco tenso.

Todo empezó cuando Andrea Meza responsabilizó de todo lo que está sucediendo al exfutbolista del FC Barcelona, ya que, según ella, no sabe lo que quiere luego de haber terminado su relación con Shakira en medio de todo un escándalo que involucró una presunta infidelidad de su parte.

“Sinceramente, pienso que Clara Chía no tiene la culpa de nada, el baboso es él, él es el que no sabe qué quiere”, dijo la ganadora del Miss Universo, provocando la inmediata reacción de Adamari López.

La conductora puertorriqueña tomó la palabra para recriminar un poco y pedir que no se le quite la culpa a una mujer, quien se habría entrometido dentro de una relación de 12 años.

“¿Cómo que Clara Chía no es culpable de nada? Ella sabía que estaba metida dentro de una relación, se pudo haber esperado o no haber aceptado salir con él en vez de aceptar salir con un hombre que tiene una relación de 12 años con una mujer”, comentó Adamari López.

La discusión continuó

Si bien ambas ya habían dado su opinión al respecto, la conversación no terminó, ya que luego llegaría la respuesta de cada una, provocando una mayor ampliación acerca de la manera de pensar acerca de este tema nacido en España.

“¿Quién fue el que rompió la relación? Aquí estamos diciéndole al hombre ‘no, tú estás bien, tú tranquilo, si a ti te coquetean pues ni modo’”, le dijo Andrea Meza a Adamari López.

La centroamericana no se quedaría callada, pues aún tendría un argumento adicional para responderle a la reina de belleza, con quien no estuvo de acuerdo por sus declaraciones.

“Yo no estoy diciendo que él está bien, pero tampoco ella. O sea, una mujer que entra en una relación sabiendo que tiene una relación con otro hombre no, no es una robamaridos, pero está mal. Es una mujer que no tiene principios”, añadió.