Durante más de una década, Adamari López y Toni Costa fueron una de las parejas más populares e influyentes de Latinoamérica, protagonizando románticos momentos en los programas que compartieron y convirtiéndose en padres de Alaïa en 2015.

Luego de su separación, la pareja tomó rumbos distintos, pues mientras el bailarín español inició una relación con la influencer texana Evelyn Beltrán, la cual ha estado en el medio de acusaciones de infidelidad, “la chaparrita de oro” se centró en su papel como conductora de “Hoy Día” y su rol como madre de su pequeña hija.

Y es que en su papel como padres, y pese a las presuntas indirectas que se habrían lanzado en redes sociales, las celebs de Estados Unidos han dejado de lado sus diferencias y cuidado de Alaïa, tal como lo demostró la boricua al celebrar los 8 años de la menor.

Adamari López compartió una tierna galería de imágenes con AlaÏa (Foto: adamarilopez / Instagram)

TONI COSTA Y ADAMARI LÓPEZ CELEBRAN EL CUMPLEAÑOS DE ALAÏA

Para nadie es un secreto que Adamari López es una usuaria muy activa en redes sociales, compartiendo en estas plataformas varios videos, algunos de los cuales han causado polémica por su contenido, mientras que otros son más familiares, como el más reciente, donde celebra el cumpleaños de su hija.

Una vez más, Toni y Adamari se esforzaron por organizar un cumpleaños inolvidable para su princesa, por lo que no dudaron en crear una temática de “Merlina”, la popular serie de Netflix que ha batido récords de audiencia, además de caracterizarse como miembros de la Familia Addams.

Fue así como la conductora y el bailarín no solo se disfrazaron, sino que realizaron la curiosa coreografía junto a su hija, consiguiendo un ambiente de película. Por su parte, la pequeña se dejó el flequillo, tal como lo luce Jenna Ortega para su personaje.

“La fiesta quedó tal como ella la quería, del personaje Merlina de la serie Wednesday. A todos nos encantó el resultado y miren cómo hace la coreografía con sus amiguitas y papá”, explicó Adamari en su cuenta de Facebook.

EL MENSAJE DE ADAMARI LÓPEZ A ALAÏA POR SU CUMPLEAÑOS

En un extenso mensaje, la conductora de 51 años destacó las cualidades de su hija y le envió un emotivo saludo por su cumpleaños.

“Me siento tan orgullosa de ti, de tus logros y de ver cómo te esfuerzas todos los días por hacer bien las cosas. Son muchas cosas las que admiro de ti, como, por ejemplo, los sentimientos tan hermosos que tienes, tu nobleza, lo cariñosa que eres, tu alegría contagiosa, tu energía inagotable, tus abrazos repletos de cariño, tus carcajadas, tu mirada coqueta y llena de amor, tu generosidad, inocencia, bondad y hasta cómo sabes seguir instrucciones. Me encanta la manera tan linda que tienes para tratar y procurar a tus amiguit@s, tu acercamiento con Dios, lo sensible y fuerte que eres y cómo me enseñas con dulzura a ser mejor y enfrentarme a todo por ti”, apuntó.

En la publicación, en la que incluyó varias imágenes juntas en las que se muestra el crecimiento de la menor, la presentadora le deseó lo mejor en los años que vienen.

“TE AMO y hoy celebro tu vida y la alegría tan indescriptible que has traído a la mía. Aquí estaré siempre para ti como mamá, como amiga, confidente y cómplice de todas tus aventuras. ¡Que Dios continúe guiando tus pasos y tu vida! ¡Happy Bday Alaïa!”, añadió.