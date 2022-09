Luego de que anunciaran su separación, tras casi una década como pareja, Adamari López y Toni Costa han demostrado mantener una buena relación, principalmente por su hija Alaïa, por quien han evitado caer en polémicas y han compartido momentos juntos como la familia que fueron.

Tras la ruptura, mientras el español se dio una nueva oportunidad al lado de la influencer texana Evelyn Beltrán, la conductora portorriqueña se ha enfocado en su rol como madre, pero no ha descartado volverse a enamorar en algún momento.

Todo cambiaría luego de la participación del instructor de zumba en “La casa de los famosos 2″, pues este presunto acuerdo de silencio entre ambos parece haberse roto, debido a que mientras Toni reveló detalles de su relación, Adamari López compartió videos con presuntas indirectas.

La conductora es un personaje muy popular en redes sociales (Foto: Adamari López / Instagram)

¿ADAMARI LÓPEZ ENVIÓ INDIRECTA A TONI COSTA Y EVELYN BELTRÁN?

Como se recuerda, durante su participación en el programa de Telemundo, donde llegó a la final, Costa comentó cómo se dio la separación, el secreto de belleza de su expareja y otros detalles, algo que, si bien no incluyó polémica, pues evitó crear controversia, era la primera vez que alguno se refería a su fallida relación.

Ante esto, durante sus segmentos en televisión guardó silencio, como una clara respuesta a lo que ocurría, mientras que Evelyn Beltrán, la novia de Toni, respaldó las declaraciones de su pareja.

Si bien la conductora de “Hoy” ha llegado a indicar que nunca contará públicamente los motivos de su separación y solo se lo dirá a Alaïa cuando lo crean conveniente, algunos videos en sus redes sociales parecen contradecir a la celeb de Estados Unidos.

Y es que frecuentemente la conductora comparte videos de humor en su cuenta de Instagram, haciendo lip sync de divertidos audios que ella interpreta con sus dotes de actriz, aunque algunos de estos podrían ser considerados como una indirecta, debido a su contenido.

En medio de especulaciones sobre posibles mensajes ocultos, la ex “Amigas y Rivales” y “Gata Salvaje” compartió un video con un mensaje contundente.

“Venga y le digo una cosa, mi amor, si usted no me va a dar paz, tampoco me la quite. Pico y se cuida”, fue el mensaje de la conductora, que en menos de 10 horas ya superó los 50 mil “Me gusta” en Instagram.

Esta es una nueva publicación de Adamari, quien semanas atrás negó que sus publicaciones tengan algún destinatario, pues se trata, “simplemente, de hacer contenido que divierta a la gente”.