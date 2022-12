Desde que Adamari López y Toni Costa finalizaron su relación en 2021, a la presentadora de Telemundo no se le ha conocido alguna pareja, a diferencia del español, quien formalizó con Evelyn Beltrán. La puertorriqueña le dio la prioridad a su pequeña Alaïa en todo este tiempo, pero ello no quiere decir que le haya cerrado las puertas al amor.

La conductora de “Hoy Día” no está desesperada en encontrar una nueva relación, pero es consciente de que esta podría llegar en cualquier momento, en especial si encuentra a alguien con quien conecte de una manera muy especial y que también cumpla algunos requisitos que ella tiene muy claro.

Y es que, con su experiencia en este tipo de situaciones, Adamari ya sabe qué es lo que quiere en esta vida y así cometer la menor cantidad de errores posibles si es que decide abrir su corazón nuevamente en este 2023 que está a poco de iniciar.

¿QUÉ DEBE TENER EL NOVIO DE ADAMARI LÓPEZ?

Esta es una pregunta que solo ella podría responder, así que Mezcal Entertaiment aprovechó una entrevista con ella para hacerle esa interrogante, a la cual ella no tuvo problema en responder. Es más, fue muy sincera en sus palabras, evidenciado una claridad única respecto a ese aspecto de su vida.

Según lo que manifestó en aquella conversación, ella quiere una pareja con la que pueda cosechar algunos puntos que, por suerte, ha cumplido en sus anteriores relaciones. Por ejemplo, si es que encuentra a alguien, le gustaría que, con aquella persona, tenga una buena comunicación y que primen otros detalles como el respeto, la fidelidad y el deseo.

“Prioridades en relación creo que respeto, admiración, fidelidad, deseo de… Es que eso lo he tenido siempre, quizás, el deseo de formar una familia para toda la vida, pero vamos a pensar también que en carácter soy una mujer fuerte, no voy a negar que tengo mi carácter, no necesariamente quiere decir que voy a trabajar para ser más dócil, ¿viste que dije dócil? No dije sumisa”, fueron sus palabras.

Además, hizo mucho énfasis en el tema de la comunicación y en la forma en la que ello se realiza. “A mí me gusta la comunicación, pero también hay una manera correcta de comunicar, buscar esa manera correcta de comunicar, seguir aprendiendo con ese respeto, con ese amor hacia la pareja que llegue para que podamos integrarnos y no separarnos”, agregó.

Adamari López es madre de Alaïa, quien fue concebida junto al español Toni Costa (Foto: Adamari López / Instagram)

¿QUÉ APRENDIÓ ADAMARI LÓPEZ EN EL 2022?

En la entrevista en mención, a Adamari López se le preguntó por sus cábalas para recibir el Año Nuevo, pero también se le pidió que haga una retrospectiva en el 2022 y mencione qué fue lo que aprendió durante todo este tiempo.

Algo que resaltó mucho en su respuesta fue el hecho de valorar mucho más el trabajo. Y no es para menos, pues la mayoría de sus compañeros en la conducción de “Hoy Día” fueron despedidos del programa y ella fue una de las pocas que se quedó.

Aquel momento fue de mucha tristeza para los que fueron y de incertidumbre para ella, pues pudo también haber salido de Telemundo y quedarse sin una fuente de ingreso muy importante para ella y su familia.

“He tenido un año donde he sabido valorar el trabajo y agradecerlo. Creo que lo que he aprendido es aprender a disfrutar cada etapa, sentirla, vivirla, enfrentarla, y seguir hacia delante”, comentó la presentadora de televisión.