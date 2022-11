Adamari López ha demostrado ser una mujer fuerte y luchadora que no se amilana con nada; si bien, se desempeña como conductora en el matutino de variedades “hoy Día”, la incertidumbre se ha apoderado de los trabajadores que laboran en el programa de Telemundo, luego de que este entró a una restructuración; y no es para menos, ya que varios perdieron sus empleos, por lo que el futuro es incierto. Mientras esto ocurre, la puertorriqueña no se quedó de brazos cruzados y sale adelante con su emprendimiento.

Aunque es poco probable que el puesto de la también actriz peligre en la cadena televisiva, donde cumplió una década, lo cierto es que la expareja de Toni Costa ha preferido mantener su mente ocupada en actividades que puede sacar provecho, y qué mejor si estas le generan algunas ganancias. A continuación, te contamos cuál es su otro trabajo en medio de la crisis que vive.

La puertorriqueña es conductora de "hoy Día", pero mientras el programa se reestructura, ella trabaja en otras cosas (Foto: Adamari López / Instagram)

¿CÓMO ESTÁ SALIENDO ADELANTE ADAMARI LÓPEZ EN MEDIO DE LA CRISIS DE “HOY DÍA”?

Mientras Adamari López espera que le confirmen su continuidad en “hoy Día”, en lugar de relajarse ha preferido mantenerse activa y generar otros ingresos que no sean como presentadora o actriz. ¿Cómo? Invitando a sus millones de seguidores en redes sociales a visitar su tienda online para adquirir algunos productos.

La recordada protagonista de “Amigas y rivales” instó a sus fanáticos ir a darse un paseo virtual por su marca AxA, un emprendimiento que inició con su pequeña hija, algo que las tiene muy entusiasmadas.

“Bienvenidos a este rinconcito que comparto con Alaïa y con ustedes que siempre nos apoyan y nos regalan su cariño en cada paso que damos. Este espacio lo creamos con mucho amor para inspirar, fortalecer el vínculo más hermoso de mamá e hija y crear memorias para toda la vida. Esperamos que disfruten cada producto tanto como nosotras lo hemos hecho”, se lee en el sitio web.

Asimismo, precisa que con este negocio virtual pretende inculcar a su hija que todo lo que busca conseguir en la vida debe ser en base a trabajo y esfuerzo: “Por eso que este es uno de mis regalos para ella”.

La presentadora es muy activa y mientras espera que termine la reestructuración de "hoy Día", sigue trabajando (Foto: Adamari López / Instagram)

¿QUÉ VENDE ADAMARI LÓPEZ EN SU TIENDA ONLINE AxA?

Entre los productos que ofrece Adamari López en su tienda online AxA se aprecian delantales para madre e hija, así como paños de cocina.

Los delantales madre e hija de la tienda online de la puertorriqueña (Foto: Adamari López / Instagram)