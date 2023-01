Recientemente, la puertorriqueña Adamari López volvió a ser tendencia en las redes sociales tras protagonizar un polémico beso con Daniel Arenas, novio de Daniella Álvarez durante la transmisión del matutino “Hoy Día”. ¿Fue intencional o hubo química entre ambos? Toda la verdad en aquí.

Al parecer, Adamari López volvió a ser el foco de atención de los medios, pero no por sus indirectas hacia su exnovio Toni Costa. Resulta que la conductora de televisión generó una gran polémica cuando se dio un apasionado beso con el actor colombiano Daniel Arenas durante un conocido programa matutino.

Adamari López se refirió al beso con el actor Daniel Arenas (Foto: Adamari López / Instagram)

Tal hecho causó un gran asombro ante todos, pero no por el gesto cariñoso entre ambas celebridades, sino porque el histrión es pareja de Daniella Álvarez, exreina de belleza colombiana de 34 años.

LA VERDAD DEL BESO DE DANIEL ARENAS A ADAMARI LÓPEZ

Todo se dio a través de un reto que Daniel Arenas aceptó mientras explicaba cómo se efectuaban los besos de las novelas. De repente, el actor se aproximó a Adamari López y la besó, ocasionando un tremendo revuelo mediático en las redes sociales y el mundo del internet.

El beso entre Daniel Arenas y Adamari Lopez causó un gran furor en el set de "Hoy Día" (Foto: Hoy Día)

Si bien se trató de un beso actuado, hubo quienes se mostraron totalmente contrariados por tal gesto, en especial, porque el colombiano tiene una relación con la bella Daniel Álvarez. ¿Se pronunciará al respecto o pasará por alto tal escena?

¿QUÉ DIJO ADAMARI LÓPEZ DEL BESO?

Como era de esperarse, la presentadora puertorriqueña salió a defenderse de los ataques en sus redes sociales, aclarando que todo se dio en un espacio de trabajo, pues solo quería recrear la naturaleza de los besos que se dan en los melodramas.

“Mucha gente se quedó como escandalizada, recordemos que para nosotros esto es un trabajo, no tiene ninguna otra cosa que no sea un poco, recrear lo que ahí pasó, fue un beso, diría yo que hasta, tantico, me lo dio por aquí (señalando la parte inferior de su labio), no pasó a mayores”, dijo la exnovia de Toni Costa.

ADAMARI RESPETA LA RELACIÓN DE DANIEL ARENAS Y DANIELLA ALVAREZ

La conductora boricua también le solicitó a sus fanáticos y seguidores que no malinterpreten el beso, pues añadió que respeta bastante el compromiso entre Daniel Arenas y Daniella Alvarez.

“No se lo tomen a mal, yo respeto muchísimo a Dany y Dany a mí y Dany también respeta a su pareja con la que lleva ya un tiempo y tienen una relación hermosa y no tienen na más que ver que, afuera un beso para recrear lo que estaba pasando”, sostuvo.