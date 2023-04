No hay duda de que la salida de Adamari López ha generado un gran revuelo en los sets de Telemundo y toda la televisión en habla hispana. Si bien la puertorriqueña tuvo una despedida hacia su público, miles de seguidores del matutino “Hoy Día” no quedaron conformes con el despido de la exnovia de Toni Costa durante los días festivos de Semana Santa.

Si bien creíamos que el matinal “Hoy Día” no iba a presentar más renovaciones desde la purga sucedida en diciembre de 2022, la abrupta destitución de Adamari López del programa de Telemundo no hizo más que darnos la contra y evidenciar que los cambios en dicho programa aún no terminan del todo.

Eso sí, las redes sociales como Instagram han manifestado su opinión absoluta al respecto: Adamari López no debió salir de “Hoy Día”. Una postura sumamente clara por los seguidores del espacio de espectáculos de la casa televisiva estadounidense.

La presentadora de 51 recibió en emotivo mensaje de agradecimiento en el matutino "Hoy Día" (Foto: Hoy Día / Instagram)

Sin embargo, no todo fue color gris para la exnovia de Toni Costa, pues logró encontrar en sus excolegas y amigos de la farándula internacional el apoyo necesario para asimilar su salida de la conducción matutina. Personalidades como Quique Usales, Giselle Blondet y Ana Jurka fueron algunos de los que se hicieron presente de manera pública tras conocerse el despido de la presentadora de 51 años.

“Yo te llevo dentro de mí. Tu generosidad, tu cariño, tu dulzura son infinitas y tu amistad es para toda la vida. Lo mejor está por venir”, “Querida Adamari, gracias por recibirme con una sonrisa desde el primer día, por tus lindas palabras y tu bella energía. Que Dios siga guiando tu vida”, fueron algunas de las palabras hacia la puertorriqeña.

Usales fue de los primeros en reaccionar a la salida de López de Telemundo (Foto: Quique Usales / Instagram)

Sin embargo, nadie esperaba que la exproductora de “Hoy Día” haga acto de presencia y hable sobre la salida de la hoy exestrella de Telemundo. ¿Quieres saber qué dijo? Pues, aquí en MAG te lo contamos.

¿QUÉ DIJO LA EXPRODUCTORA DE “HOY DÍA” SOBRE EL DESPIDO DE ADAMARI?

Linda Bidot, reconocida productora que trabajó en el plató de “Hoy Día”, mostró su disconformidad por la marcha de López del matutino, en especial, por la falta de respeto que tuvieron con ella al mostrar un video grabado de Adamari despidiéndose de todos sus seguidores.

“Aparte de que la sacan, debe leer el mensaje de ‘despedida’ que le escribieron” , sentenció la exproductora en clara referencia a lo dicho por López en el clip audiovisual. Para ella, toda esa despedida fue obra y gracia de la cadena en acuerdo con los directivos del programa.

Asimismo, resalta que la situación entre ambas partes fue tomada por mutuo acuerdo. “Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy día”, publicó Bidot.

EL FIN DE ADAMARI LÓPEZ EN TELEMUNDO, ¿FUE SORPRESA?

Lo dicho por la exproductora no haría más que contrastar la versión narrada por un allegado a la puertorriqueña hace días, en donde se señala que la conductora no tenía idea de su fin contractual con la cadena televisiva .

Incluso, fue la propia Bidot quien manifestó públicamente su desagrado el pasado jueves debido a que no se permitió a López despedirse dignamente de toda la audiencia que la acompañó durante más de 10 años. “Típico de esta cadena”.

La presentadora puertorriqueña se despidió de sus seguidores tras una década en Telemundo (Foto: Adamari López / Instagram)

Vale decir que, en la despedida emitida de Telemundo, Adamari lucía el mismo vestido con el que hizo el programa del día jueves, precisamente, horas antes del mensaje del cambio de horario que anunció “Hoy Día” en redes sociales a partir del lunes 10 de abril.