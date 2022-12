En los últimos días, Adamari López se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a ser de las pocas figuras que ha “sobrevivido” la reestructuración que sufrió “Hoy Día” y que terminó con la salida de personajes como Quique Usiales y Stephanie Himonidis “Chiquibaby”.

Y es que en esta nueva etapa del programa de Telemundo, la actriz y presentadora puertorriqueña será la encargada de encabezar el matinal de la cadena hispana en Estados Unidos con el objetivo de recuperar el liderazgo en sintonía ante “Despierta América” de Univision.

Pese a la situación complicada del matinal, “la chaparrita de oro” continúa siendo una de las figuras más populares en redes sociales, donde se mantiene vigente gracias a los divertidos videos que comparte en TikTok e Instagram, los cuales han sido catalogados como indirectas a su exnovio Toni Costa.

La conductora y modelo reveló sus gustos y pasiones en un curioso segmento (Foto: Adamari López / Instagram)

LOS ODIA Y AMA ADAMARI LÓPEZ

En medio de esto, la celeb de Estados Unidos se sumó a un divertido reto en el programa con motivo del mundial, llamado “Tarjeta roja o golazo”, donde revela varios detalles personales sobre sus preferencias y gustos.

La primera pregunta que respondió la presentadora es sobre levantarse temprano, algo que rechazó, pues si bien amaba su trabajo, prefiere dormir un poco más todos los días, pues “si me pudiera levantar un poquito más tarde” sería ideal.

Sobre bailar salsa con un desconocido, la conductora no se mostró en contra, pero sería “un golazo” que esta persona sepa bailar bien, pero si no tiene muchos ritmo, sería una “tarjeta roja”.

La comida fue otro tema que respondió Adamari, pues confesó que no le gusta el picante, pese a que lo prueba en otros productos como empanadas. Además, admitió que odia cuando los animales o personas con zapatos se suben a la cama. “A las mascotas las amo, pero en la cama no”, destacó.

Uno de los aspectos que más revuelo causó fue el de su temor a las alturas, algo que viene desde hace mucho tiempo por la reacción de su padre cuando hizo algunas actividades de riesgo.

“Cuando me lancé en paracaídas, mi papá tenía funeraria y me estaba esperando con el coche fúnebre abajo”, recordó la ex Amigas y Rivales.

Finalmente, la conductora de “Hoy Dïa” confesó que una de las mejores maneras de terminar una agotadora jornada de trabajo es con un reparador masaje.

“Golazo, en cualquier momento. Después de un día largo, en el mediodía, después. Es el mejor regalo que me pueden hacer, golazo, golazo, pero multiplicado por un millón”, admitió la presentadora.