En los últimos días, la conductora Adamari López publicó un clip de video que causó una gran alerta entres sus millones de seguidores al presentarse con una sonda respiratoria. De inmediato, las redes sociales comenzaron a cuestionarse si la presentadora de “Hoy Día” se encuentra en condiciones de permanecer en la señal de Telemundo. ¿Será que la exnovia de Toni Costa está enferma?

Como toda celebridad televisiva, cada gesto o acción que realice Adamari López recibirá elogios o comentarios por parte de sus fanáticos. No en vano, la puertorriqueña acumula más de 8 millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en una de las más influyentes del medio latinoamericano.

La conductora es la figura principal de "Hoy Día" (Foto: Adamari López / Instagram)

En ese sentido, su reciente publicación causó un gran asombro en redes sociales, pues pudimos ver a la también actriz de 51 años con una sonda respiratoria en el rostro. ¿Tendrá dificultades para respirar o algo por el estilo?

LA RAZÓN POR LA QUE ADAMARI LÓPEZ LLEVA TERAPIAS DE OXÍGENO

En realidad, Adamari López lleva este proceso de oxigenación como una medida preventiva a su sistema inmunológico. Para ella, no basta con el ejercicio y la dieta balanceada, sino también necesita de un tratamiento que lo ayude a combatir las secuelas que viene dejando el paso del tiempo.

Pero eso no es todo, pues la ojiverde también se inyecta vitaminas que le son aplicadas por las venas. Recordemos que Adamari padeció de un agresivo cáncer de seno tiempo atrás, y que, en 2018, sufrió una fuerte influenza que puso en riesgo las defensas de su organismo.

“No se asusten, estoy muy bien”, escribió Adamari para tranquilidad de sus fanáticos.

Además, reveló las razones del peculiar tratamiento que asustó por breves minutos a sus seguidores. “Simplemente me estoy poniendo una terapia de oxígeno para seguir reforzando el sistema inmunológico. También me estoy poniendo mi complejo de vitaminas porque quiero estar bien, estoy bien, pero quiero seguir estando bien físicamente”, puntualizó.

NO ES LA PRIMERA VEZ DE SU TRATAMIENTO

Fiel a su estilo, la nacida en Puerto Rico reveló que realiza estos procedimientos con mucha frecuencia, ya que luego de haber padecido enfermedades de riesgo, necesita encontrar la mejor forma de combatir toda enfermedad que ataque su organismo.

“Siempre he buscado esta oportunidad que se me presenta de ponerme estos sueros con vitaminas y aminoácidos que regeneran las células del cuerpo, pues para poder estar fuertecita ante cualquier posible enfermedad, cualquier catarro, cualquier célula cancerígena que haya en el cuerpo que no se reproduzcan o cualquier otro malestar puede beneficiar este tipo de sueros que me estoy dando”, expresó la figura de “Hoy Día” en Facebook.

La presentadora de televisión reveló que acude a estas terapias para prevenir enfermedades de riesgo (Foto: Adamari López / Instagram)

Eso sí, no todo fue felicidad para la boricua, y es que en el video Adamari habló largo y tendido sobre las consecuencias que le dejó el cáncer que padeció hace más de 18 años. Entre la principal secuela fue el deterioro de su brazo derecho y la falta de movilidad en sus extremidades superiores.

“Yo solo puedo usar el brazo izquierdo porque después de haber tenido los nódulos linfáticos removidos del brazo derecho, pues no utilizo mucho el brazo derecho si no es nada más que para saludar”, finalizó.