Adamari López es una de las figuras más populares y reconocidas en América Latina, no solo por su exitoso paso como actriz en telenovelas como “Amigas y rivales” o “Gata Salvaje”, sino también por su rol como conductora de “Hoy Día”, el matinal de Telemundo en el que se mantiene pese a la reestructuración que sufrió por parte de la cadena.

La celeb de Estados Unidos siempre se ha mantenido en las preferencias del público, que ha seguido su carrera y romances, como el que mantuvo con Toni Costa por más de una década y del que nació la pequeña Alaïa, por quien mantiene una relación saludable pese a las controversias por presuntas indirectas.

Y es que la popularidad de “La chaparrita de oro” no solo se observa en sus intervenciones en televisión, sino también en redes sociales, donde acumula más de 8,2 millones de seguidores, con quienes comparte sus actividades, proyectos y algunos controversiales videos que han sido vinculados a su fallida relación con el bailarín español.

La conductora y modelo reveló sus planes para Navidad (Foto: Adamari López / Instagram)

LA NAVIDAD DE ADAMARI LÓPEZ

En conversación con People en Español, la actriz se refirió a los planes que tiene para Navidad y qué es lo que planea comer en la tradicional cena de fiestas, en las cuales buscará mantener el estilo de vida saludable que inició hace algunos años.

“Yo creo que uno siempre puede comer las cosas que uno desee, pero tampoco se tiene que extralimitar”, indicó la presentadora.

La dieta de Adamari López

De acuerdo con la puertorriqueña, indicó que es muy fanática de cocinar y que tiene en sus planes comer el tradicional arroz con gandules y otros platos tradicionales de su natal, aunque en porciones moderadas.

“Esta es una época superbonita, donde se reúnen amistades, se come, se celebra, pero no hay que excederse en nada. En mi país, por ejemplo, se come el arroz con gandules, no como una cantidad exagerada, sino una porción pequeña, que me haga sentir satisfecha, pero que a la misma vez me dé la oportunidad de disfrutar el momento que estoy viviendo”, añadió.

Adamari reveló que si bien no se prohíbe consumir alimentos, es común que evite algunas opciones que no le representen algún beneficio.

“Yo sí me prohíbo alimentos que creo que no me benefician, y ni siquiera es un alimento, es un refresco. Yo no me permito tomar soda, y aunque todo con medida se puede, yo sé que para mí eso es un trillo para consumir más, porque es algo que me llama la atención y no me lo permito”, explicó.

La conductora se ha mostrado respetuosa de las tradiciones, como la celebración de Acción de Gracias con Chiquibaby (Foto: Adamari López / Instagram)

La cena de Navidad de Adamari López

La presentadora de televisión compartió la receta que seguirá en Navidad, la cual es una muy nostálgica debido no solo a la tradición de su país, sino también a los recuerdos con su padre.

“No va a faltar uno de mis platillos favoritos, que me heredó mi padre, y es el bacalao. En Puerto Rico se prepara mucho lo que llamamos una serenata de bacalao. Es algo supersimple de hacer: después que salas el bacalao, lo cocinas con un poquito de aceite de oliva y le pones tomatitos arriba. Yo hiervo huevo y lo parto en pedacitos, le pongo cebolla, hiervo un poco de ñame o malanga y hago esa mezcla del bacalao con el ñame o la malanga”, explicó.

Del mismo modo, añadió que en su mesa “tampoco falta a la mesa el arroz con gandules y un buen pernil asado al horno. Todas estas cosas se hacen en Puerto Rico en la Navidad”.

Adamari señaló que estos platillos son parte de su cultura y que les hace honor en las fiestas de Navidad, pese a que elige porciones pequeñas, no dejará de practicarlas.