Tras la reestructuración del matutino “hoy Día”, en el que varios empleados perdieron su trabajo, Adamari López fue la única conductora que mantuvo su puesto en Telemundo. Como se sabe, la cadena televisiva decidió modificar por completo su programación por el Mundial de Fútbol con el fin de llevar a los hogares una mejor cobertura de Qatar 2022; es así que decidió prescindir del programa para ser reemplazado por uno que hable exclusivamente del deporte rey.

Aunque dicho espacio junto a “En casa con Telemundo” salieron momentáneamente hasta que el mundial finalice, la puertorriqueña no ha parado y ha seguido frente a las pantallas, por lo que ahora la vemos frente a “¡Viva el mundial!”, que fue creado para esta temporada que se dio inicio este martes 29 de noviembre.

Debido a que ella no se encuentra solo dirigiendo este show, te contamos quiénes la acompañan todas las mañanas, de 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. (hora del Este).

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS COMPAÑEROS DE ADAMARI LÓPEZ EN “¡VIVA EL MUNDIAL!”

Adamari López está acompañada en la conducción del programa “¡Viva el mundial!” con grandes talentos que a continuación te mencionamos.

CARLOS ADYAN

El conductor está al frente del programa que lanzó Telemundo con motivo del Mundial de Qatar 2022 (Foto: Carlos Adyan / Instagram)

Carlos Adyan forma parte de “En casa con Telemundo”. Él es puertorriqueño y nació el 31 de diciembre de 1995. Ha trabajado en diferentes programas de espectáculo y su sueño es conducir Miss Universo.

Estudió periodismo y Ciencias Políticas en Florida International University, aunque antes de incursionar en el medio se convirtió por tres años en asistente personal del cantante Marc Anthony.

CHIKY BOMBOM

La influencer tiene gran cantidad de seguidores en las redes sociales (Foto: Chiky Bombom / Instagram)

Chiky Bombom también forma parte de “En casa con Telemundo”. Ella es de República Dominicana y se hizo reconocido por sus videos en TikTok, donde lanzaba frases positivas. Su nombre es Lissette Eduardo.

Radica en Nueva York y ha incursionado en el mundo empresarial al tener tiendas de ropa. Asimismo, participó en la quinta temporada del reality “Mira quien baila’”.

FREDDY LOMELÍ

Él conductor se ha ganad un nombre en el mundo del entretenimiento (Foto: Fredy Lomelí / Instagram)

Al igual que sus dos compañeros, Fredy Lomelí también conduce “En casa con Telemundo”. Él nació en Guadalajara, Jalisco, pero cuando tenía seis años se mudó con su familia a San Antonio, Texas. A los 13 años se inició actuando en comerciales, por lo que decidió ir a la Academia de Bellas Artes Thomas Jefferson.

Convencido de lo que quería en la vida, en 2008 audicionó para la última temporada del programa de Univision “Objetivo Fama2, donde obtuvo reconocimiento y su carrera comenzó a crecer.