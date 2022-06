Toni Costa no ha parado de hablar sobre lo que fue su relación con su expareja Adamri López. Esta vez, el bailarín español volvió a abrirse con sus compañeros de “La casa de los famosos” y les contó con especial cariño sobre uno de los momentos más importantes vividos con la actriz puertorriqueña: su primer beso.

Pese a que Toni Costa actualmente mantiene una relación con Evelyn Beltrán, es innegable que aún siente un cariño especial por la madre de su hija. Los 10 años que vivió al lado de Adamari López dejaron huella en él y así lo demostró al recordar con emoción un instante que supuso un antes y un después en su vida.

Con los ojos llenos de emoción y con una sonrisa en el rostro, Toni Costa recordó su primer beso con Adamari López. Como ya ambos han contado en varias ocasiones, esto ocurrió en el escenario de “Mira Quién Baila” cuando solo eran pareja de baile. ¿Cómo fue ese momento especial? Aquí todos los detalles contados por el bailarín español.

Tras diez años como pareja y una hija, Toni Costa y Adamari López decidieron poner fin a su relación (Foto: Toni Costa/ Instagram)

LA HISTORIA REAL DEL PRIMER BESO DE ADAMARI LÓPEZ Y TONI COSTA

Durante su estadía en el programa “La casa de los famosos”, Toni Costa recordó su primer beso con Adamari López. Visiblemente emocionado y con una sonrisa en el rostro, el bailarín español compartió los detalles de este momento especial con sus compañeros del reality.

Adamari López y Toni Costa se conocieron en 2011 cuando fueron pareja de baile en el programa “Mira quién baila”. Fue en una de las presentaciones, donde les tocó bailar tanto, que la pareja se dio su primer beso frente a todos.

El bailarín español recordó que Poty Castillo le dijo que la producción del programa quería que le diera un beso a Adamari al final del tango. Sin embargo, le indicaron que no se lo dijera a ella para que fuera sorpresa.

Pese a la indicación que le dieron, Toni Costa decidió comentarle a Adamari López lo que había planeado la producción del programa para evitar conflictos entre ellos.

“Yo le dije: ‘Mira, Adamari, me han dicho que no te lo diga, pero te lo tengo que decir porque no quiero que pienses mal de mí, pero me han pedido que te dé un beso al final, ¿qué hacemos?’”, recordó Toni Costa.

Luego de su confesión, Adamari López se mostró dispuesta a seguir con las indicaciones de los productores y no tuvo problema con el beso pues en aquel momento ninguno de los dos tenía pareja: “Quieren show les damos show”, dijo la conductora.

Semanas después de ese beso, la pareja fue captada realizando diversas actividades juntos y posteriormente formalizaron su relación. En diversas entrevistas, Adamari comentó que Toni la conquistó por su buen sentido del humor, pues se divertía mucho con él. Además, le encantaba su forma de bailar y de moverse en el escenario.