En 2021, una de las separaciones más sonadas de la farándula latina fue la que protagonizaron Adamari López y Toni Costa, quienes rompían su relación de 10 años, tiempo en el que vivieron momentos buenos y malos y en el que tuvieron la oportunidad de traer al mundo a una niña a la que nombraron Alaïa.

Además de ellos dos, es su hija quien también sería de las más afectadas de tal decisión, ya que no es sencillo ser testigo de cómo tus padres se separan en frente de ti y no poder hacer nada al respecto. Es por ello que fue vital la manera de manejar ese tema con ella y así evitar que se vea afectada en gran medida.

Para eso, ambos padres tuvieron que encontrar el momento indicado, así como las palabras correctas para hablar con ella, convirtiendo eso en uno de los temas de conversación más tocados en la opinión pública, pues muchos fanáticos de la conductora de Telemundo querían saber cómo se sobrellevó esa complicada situación.

Si bien Adamari López no ha contado las razones por las que se separó del español, lo que sí ha hecho recientemente es dar detalles de la conversación que tuvo para que su hija se entere de que sus papis ya no serían una pareja, como lo eran desde el 2011.

En una entrevista en el podcast “Lo que no se habla” de su amiga Giselle Blondet, la puertorriqueña reveló aquellos detalles de la charla con Alaïa y todo lo que implicó eso, así que no debes dejar de leer este artículo, en el que haremos un breve resumen de sus declaraciones.

Toni Costa y Adamari López juntos en el primer día de clases de Alaïa (Foto: Alaïa / Instagram)

PARA ADAMARI LÓPEZ NO FUE NADA FÁCIL

La conductora de televisión aseguró que la separación no fue nada fácil para ella porque no estaba acostumbrada a eso, teniendo en cuenta que fue criada por sus padres juntos y no soportó un divorcio, así que tuvo mucho miedo de lo que podría suceder con Alaïa, quien sí iba a experimentar eso.

“Yo tenía un ejemplo bien bonito de mis papás juntos criándonos a mis hermanos y a mí y me daba mucho temor el tomar una decisión diferente y que eso le afectara emocionalmente a Alaïa. Era parte de mi preocupación más grande”, comentó Adamari.

¿CÓMO LE COMUNICARON A ALAÏA QUE SUS PADRES SE SEPARARÍAN?

De acuerdo a lo que dijo López, ella ya había tenido una conversación a solas con su niña, pero los temas más importantes se los expresó delante de una profesional en psicología con la finalidad de que Alaïa entienda la decisión que sus padres estaban tomando y todo lo que significaba eso.

“Lo hicimos enfrente de una psicóloga. Buscamos una persona que nos ayudara a que ella entendiera qué era lo que estaban decidiendo papá y mamá y que nos viera de una manera armoniosa al tomar esa decisión. La plática profunda, la explicación más clara”, comentó la presentadora de televisión.

Alaïa sigue compartiendo momentos con sus padres juntos, pese a la separación de estos (Foto: Adamari López / Instagram)

¿ADAMARI LÓPEZ LE CONTÓ A SU HIJA LAS RAZONES DE LA SEPARACIÓN DE SU PAPÁ?

Adamari López también mencionó que no quiso conversar con su niña sobre las razones que influenciaron la separación de sus padres, pues consideró que era muy pequeña para que sepa de esas cosas, ya que no lo entendería muy bien.

“Yo no le dije razones, le dije que ella era chiquita y que en este momento no era necesario dar explicación, que si ella, en un futuro, cuando fuera más grande, tenía alguna duda que me preguntara que yo le iba a hablar con la verdad, pero que este no era el momento para mamá explicarle por qué se había separado de papá”, añadió.