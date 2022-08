Carlos Slim es, sin lugar a dudar, uno de los hombres más poderosos de México, siendo propietario o accionista de reconocidas empresas de telecomunicaciones, supermercados, equipos deportivos y poseedor de una fortuna que lo coloca en la lista de hombres más ricos del mundo.

Del mismo modo, el nombre del magnate siempre fue relacionado con figuras del espectáculo, como Michel Kuri, prometido de Lucero, y Adela Micha, a quien, presuntamente, le habría regalado un departamento.

Precisamente, fue la propia periodista quien, hace unos días, salió a revelar la verdadera historia del supuesto departamento que le habría dado el millonario.

Carlos Slim es uno de los hombres más poderosos de México (Foto: Pedro Pardo / AFP)

LA VERDAD DEL DEPARTAMENTO DE CARLOS SLIM Y ADELA MICHA

La famosa periodista y dueña del proyecto La Saga se presentó recientemente en “La cotorrisa”, donde explicó cómo surgió el rumor y cuál es la verdad de la historia originada por una columna de Martha Figueroa.

De acuerdo con Micha, todo inició luego de que decidió terminar con su novio, un hombre español del cual no reveló su nombre, luego de una cena en la que también asistieron Carlos Slim y Carlos Monsiváis.

“Me molesté muchísimo porque yo acababa de tronar con este exnovio y troné justamente por una cena que hice yo en ese departamento de Donceles con Carlos Slim, con Carlos Monsiváis, porque Carlos Slim siempre me decía que quería conocerlo, entonces hice el match y los invité a cenar”, comentó la periodista.

Tras el rompimiento, el exnovio se hizo amigo de Martha Figueroa, quien en ese momento era su compañera en un reconocido medio informativo y habría sido allí que surgió el rumor.

“Yo pend*jamente invité a mi exnovio, que se le pasaron las copas, todo mal. Ese día tronamos y casualmente se hicieron muy amigos estos dos (el español y Martha Figueroa), entonces yo dije ‘¿De quién vino la información?... de este cabr*n’, pero a mí Carlos Slim nunca me regaló nada”, confesó.

Martha Figueroa fue la responsable de esparcir el rumor sobre el departamento de Adela Micha (Foto: Martha Figueroa / Instagram)

Según la periodista de 59 años, terminó molestándose con Figueroa por no haberle consultado antes de publicar la columna que la vinculó con el millonario.

“Pase a encabron*rme con Martha Figueroa porque además somos compañeras, o sea, con qué huevos, diario nos veíamos, tan fácil que hubiera sido para ella preguntarme... que si me lo hubiera regalado lo hubiera dicho, tampoco me regaló una mansión, pero no fue el caso”, indicó.

Sin embargo, Adela Micha admitió que Carlos Slim sí estuvo relacionado con la compra de su departamento en Donceles, pues fue este quien le aconsejó que aprovechara para adquirir uno.

“De hecho me dijo: ‘Compra un departamento aquí, están baratos’”, en referencia a las nuevas construcciones que se realizaban en el área de Donceles.