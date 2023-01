En los últimos años, Adele se ha consolidado como una de las cantantes británicas más populares y talentosas en la historia, principalmente gracias a éxitos como “Rolling in the deep” o “Someone Like You”, las cuales han conseguido récords de reproducción en plataformas musicales a nivel mundial.

Por eso, no es sorpresa que Adele Laurie Blue Adkins, nombre real de la celeb de Estados Unidos, se haya dado el lujo de rechazar el millonario acuerdo que le ofrecía “The Voice” para unirse como coach, tal como lo hicieron otras figuras como Adam Levine o Ariana Grande, además de concentrarse en el lanzamiento de sus cuatro discos, los cuales tienen la edad de la cantante cuando los publicó.

Del mismo modo, la cantante se ha mostrado como una persona muy profesional, llegando a cancelar sus presentaciones un día antes debido a que consideraba que la organización del espectáculo “no estaba bien y carecía de intimidad”.

La londinense tiene actualmente 34 años (Foto: Adele / Instagram)

LA ENFERMEDAD DE ADELE

Precisamente durante una presentación reciente, la cantante británica de 34 años sorprendió al revelar a los asistentes que una enfermedad la viene molestando desde hace mucho tiempo y debe convivir con esta.

Desde noviembre del año pasado hasta el próximo mes de marzo, Adele estará en una serie de presentaciones en Las Vegas, donde aprovecha algunos minutos para interactuar con el público y compartir sus proyectos y mejores momentos.

Durante la presentación, los asistentes notaron que Adele no podía realizar los desplazamientos comunes que realiza un artista en un concierto, algo que la británica no dudó en aclarar. “Tengo que caminar como un pato estos días porque tengo una ciática muy mala”, explicó.

Ante el silencio de algunos asistentes que quedaron sorprendidos con la explicación, la cantante decidió terminar con las dudas indicando que su molestia lleva varios años y, probablemente, deberá vivir con esta durante el resto de su vida.

“He tenido dolor de espalda durante la mitad de mi vida debido al estrés y a posturas incorrectas”, añadió.

La cantante británica se encuentra completando presentaciones en Las Vegas (Foto: Adele / Instagram).

LOS PROBLEMAS DE LA ESPALDA DE ADELE

Cabe destacar que este no es el único caso en el que la artista destaca sus problemas en la espalda, pues durante una entrevista con The Face en 2021, Adele indicó que ha sufrido por dos hernias discales a lo largo de su vida.

La primera ocurrió a los 15 años debido a un fuerte estornudo que la sorprendió en una mala postura y la segunda en enero de 2021, cuando compartía con su hijo.