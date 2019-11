El carismático ex conductor de Yo Soy, Adolfo Aguilar, abrió su corazón en #Dilo con Jannina Bejarano. En la cabal entrevista, afirmó que, aunque actualmente está muy tranquilo en el amor, ha vivido varias decepciones amorosas en el pasado. Para sorpresa del público, el también director de cine confesó que estuvo a punto de casarse hace algunos años a sus treintas, pero canceló su boda cuando notó un sorprendente detalle en la mujer que se convertiría en su esposa.

Tenía apenas 15 años cuando le rompieron el corazón por primera vez. Adolfo Aguilar era un adolescente ilusionado con la prima hermana de su mejor amigo, su nombre era Elke. Todo parecía ir bien. Para Aguilar, ella también estaba interesada en él. Grande fue su decepción cuando la vio en compañía de otro chico. “Me moría por ella y, ¡de pronto!, salió con enamorado”, recuerda con gracia.

Esa sería su primera mala experiencia en el terreno del amor. Al resto de sus relaciones fallidas ha preferido denominarlas decepciones pues ha encontrado actitudes tóxicas en personas sobre las que depositó su confianza.

Lo que nadie sabía hasta hoy es que Aguilar estuvo a punto de casarse hace más de 10 años. “Yo estuve por casarme como a los treinta y tantos”, señala el director del film ‘La peor de mis bodas’. Faltaba menos de un año para el día de la boda y un minúsculo, pero importante detalle lo hizo recapacitar. “Comencé, como en una película, a editar en mi cabeza las situaciones”.

Adolfo Aguilar: "Estuve a punto de casarme, pero me di cuenta de que era posesiva"

Cuando descubrió que la relación no tenía futuro, optó por cancelar el matrimonio. “Estaba loca, era posesiva y yo no me había dado cuenta”. Y aunque se figuraba como un evento triste la cancelación de su unión, la familia del cineasta vio con alivio su decisión al punto de agradecérselo. “Gracias a Dios, hijo, me decía mi mamá. Más o menos que la odiaban”, confiesa entre risas.

Durante la entrevista realizó otras revelaciones como su sorprendente truco para lucir más delgado en las fotos que publica en redes sociales. En los juegos de #Dilo se animó a improvisar una divertida escena en la que debía conquistar a Jannina Bejarano, conductora del programa.

