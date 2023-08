Las redes sociales y el internet entero se ha enlutecido tras conocerse el sensible fallecimiento de Adrián Estrada, reconocido youtuber mexicano que solía subir contenido en forma de parodia para el disfrute de sus fanáticos.

El joven de 27 años que triunfaba en YouTube e Instagram deja en este mundo a muchas amistades y a su familia, la cual hoy llora su temprana partida, aunque quedan todos sus videos como recuerdos.

¿QUIÉN FUE ADRIÁN ESTRADA?

En vida, Adrián Estrada era un joven de 27 años que se solía publicar videos cómicos en sus redes sociales, específicamente parodias de situaciones cotidianas que una persona suele experimentar a lo largo de su vida.

Es de ascendencia mexicana, pero el muchacho vivía en Los Ángeles, ciudad en la que grababa su contenido al lado de algunos amigos que también incursionaban en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram tenía más de 210 mil seguidores, mientras que en YouTube contaba con más de 600 mil suscriptores que acostumbraban ver su material cada vez que subía un video nuevo.

Se hizo conocido por el baile del “pasito perrón” y también por contar algunas de sus experiencias un poco traumáticas, como el hecho de haber tenido neumonía cuando tenía 5 años y también cuando fue operado de emergencia por una apendicitis.

Adrián Estrada al lado de su madre, quien también solía aparecer en sus videos (Foto: Adrián Estrada / Facebook)

¿DE QUÉ MURIÓ ADRIÁN ESTRADA?

Por ningún lado se ha especificado la causa por la que el joven comediante perdió la vida el pasado 9 de agosto, pero tendría que ver con algo relacionado a la depresión que sentía y que había ya confesado a sus seguidores hace un tiempo.

Rolando Casimiro, su hermano, ha organizado una colecta de dinero en nombre de él y allí contó un poco más acerca de lo que ocurrió con Adrián, enfatizando en el hecho de la depresión.

“Mi hermanito Adrian Estrada perdió la batalla contra la depresión el 9 de agosto, muy temprano en la mañana. La noche anterior convivimos, lloramos, reímos y todo parecía que marchaba bien. No nos dio oportunidad de salvarlo. Nunca lo dejamos solo, hicimos todo lo posible por él. Mi madre está destrozada y sin consuelo pues no esperábamos esto nunca en la vida. Si conocen a alguien con depresión, ayúdenlo, no lo dejen solos. Me dejo solo mi hermanito chulo. No sé qué voy hacer sin él”, escribió.