¡Escándalo en México! Este 7 de abril de 2023, el reconocido influencer Adrián Marcelo se convirtió en tendencia luego de que su exnovia Carolina Lerma lo señalara como su presunto agresor sexual. Tales hechos habrían sucedido a inicios del 2022 y se dio cuando el exconductor de Multimedios citó a la joven para conversar sobre el final de su relación.

¡Un escándalo internacional! A través de su cuenta de Instagram, la joven Carolina Lerma denunció al presentador Adrián Marcelo por actos de tocamientos y agresión sexual contra su persona a inicios del año pasado. Según su versión, tales hechos se dieron días posteriores al fin de su romance con el expresentador de televisión.

El creador de contenido fue acusado de agresión sexual por su expareja (Foto: Adrián Marcelo / Instagram)

¿Hubo actos de tocamientos indebidos? Pues, aquí en MAG te contamos la versión de la joven que podría hundir completamente al creador de contenido en redes sociales.

ADRIÁN MARCELO FUE ACUSADO DE AGRESIÓN SEXUAL

De acuerdo a Carolina Lerma, los actos de acoso fueron perpetrados por Adrián Marcelo durante una cita que tuvieron el pasado 4 de febrero del 2022 . Vale decir que ambos habían pactado una reunión para finiquitar los detalles de su tormentosa relación amorosa.

Fue en ese momento que el también influencer comenzó con los actos de índole sexual contra Lerma al mostrar sus órganos genitales, de acuerdo a la denunciante,el también jugador de Póker alegó que su personalidad se dio debido a que “él era así de cínico”, sin mutuo acuerdo. Hecho que terminó por alarmar a Carolina de inmediato.

Adrian Marcelo junto a Carolina Lerma (Foto: Carolina Lerma / Instagram)

“Él sugirió vernos en un departamento, a lo cual yo preferí hablar en su auto, ya que mi intención era ser breve” , señaló Carolina al inicio de su denuncia pública.

Durante su estancia con el joven de 33 años, Carolina reveló que Adrián la instó a tener relaciones sexuales mientras se tocaba los genitales, forzándola a besarlo sin importarle su negativa en primera instancia.

“El comenzó a mostrar sus genitales sin consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales, a lo que me negué”, fue la denuncia pública que realizó Carolina vía redes sociales.

TAMBIÉN QUISO SOMETERLA A TENER RELACIONES SEXUALES

Luego del rechazo de Carolina a su propuesta, el también jugador de Póker alegó, según Lerma, que su personalidad se dio debido a que “él era así de cínico”, razón por la siguió con los términos humillantes hacia su persona.

“Me hizo sentir mal primero que nada porque realmente no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos [...] Siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él”, sostuvo la víctima en su acusación.

El influencer cumplió recientemente 33 años de edad (Foto: Adrián Marcelo / Instagram)

“Después de un momento de shock por todo lo que estaba sucediendo desde un inicio, al final pude reaccionar y solo me retiré sin decir una palabra”, sostuvo la joven luego de narrar el relato de lo acontecido ese día.

¿Será acaso que el expresentador de Multimedios logre salir indemne de tales acusaciones? Pues, de ser cierto el caso, podría ser el fin de su carrera en redes sociales.