Laura Bozzo no se calló nada, pero obtuvo una respuesta. La conductora peruana volvió a estar ante los ojos del mundo luego de hacer fuertes comentarios en contra de Alfredo Adame. Sin embargo, el actor hizo sentir su molestia y le devolvió el mensaje a la reconocida figura del espectáculo. ¿Qué le dijo?

Laura Bozzo es una conductora de televisión peruana que hace varios años radica en México. Desde ese país ha continuado con su carrera frente a las cámaras, aunque también ha participado en realities shows como “La casa de los famosos” y en 2023 incursionó como DJ.

El portal Tv Notas informó que tras su debut como DJ, en un lugar de diversión en Ciudad de México, ella fue comparada con Alfredo Adame.

Se debe precisar que Adame también es DJ y fue así como la conductora no tomó a bien esta comparación y criticó al actor.

¿QUÉ DIJO LAURA BOZZO SOBRE ALFREDO ADAME?

La conductora de televisión generó una serie de comentarios luego que se pronunciara sobre Adame en una entrevista con “Hoy Día”, según Tv Notas.

“Ay, por favor, no sé quiénes son, no me mencionen gente que de verdad para mí no existe. Laura Bozzo no tiene comparación con nadie, yo no hago esto por interés económico, no soy una muerte de hambre como otros que no tienen para el pan ni para la torta”, dijo durante la entrevista.

LA RESPUESTA DE ALFREDO ADAME

No pasó mucho tiempo para que el famoso actor respondiera los comentarios vertidos por Laura Bozzo. Fue así que durante la entrevista con el programa “La mesa caliente” expresó lo siguiente:

“Fíjate que el motor de la camioneta quedó todo achicharrado igual que la cara de Laura Bozzo, mi motor quedo quemado, achicharrado como si tuviera 60 años de uso, todo achicharrado, igualito que Laura Bozzo”, expresó.

Ante ello, las conductoras trataron de poner paños fríos, pero se perdió el enlace telefónico por lo que no se pudo oír la respuesta de Adame.

LAURA BOZZO DJ

Fue a través de Instagram que la famosa presentadora dio a conocer a sus más de 800 mil seguidores en Instagram que posee dotes artísticos luego de haber sido DJ en un conocido antro en Ciudad de México.

En ese sentido, Bozzo, quien logró hacerse de un nombre gracias a diversos espacios como “Laura en América”, dio cuenta de que la edad no es límite cuando quieres hacer algo fuera de lo común y en compañía de amigos y conocidos.

FICHA PERSONAL DE LAURA BOZZO

Nombre completo: Laura Cecilia Bozzo Rotondo

Laura Cecilia Bozzo Rotondo Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1951

19 de agosto de 1951 Lugar de nacimiento: Lima, Perú

Lima, Perú Nacionalidad: Peruana y mexicana

Peruana y mexicana Profesión: Presentadora de televisión, abogada y defensora de los derechos humanos

Presentadora de televisión, abogada y defensora de los derechos humanos Programas de televisión más destacados: “Laura en América” (1998-2008) “Laura” (2008-2013) “Laura sin censura” (2013-2015) “La Voz Perú” (2014) “Laura de Todos” (2016-2017) “Laura Bozzo” (2019)

