La historia de amor de Hardin y Tessa aún no ha terminado y aunque “ After We Collided ” todavía no se estrena en todo el mundo los creadores de la saga basada en el fenómeno literario juvenil de Anna Todd ya preparan una tercera e incluso una cuarta película.

Los encargados de dar la buena nueva a través de un video publicado en la cuenta oficial de Twitter fueron los protagonistas. “Mucha gente ha estado trabajando duro detrás de las cámaras y, finalmente, podemos decirles que la tercera y cuarta películas van a entrar, oficialmente, en producción”, señalaron muy contentos.

A pesar de que no pudieron brindar más detalles de la cinta dirigida por Castille Landon, sugirieron a sus seguidores estar atentos a las páginas del “Mundo de After” para enterarse de todos los detalles de la nueva entrega.

¿QUÉ PASARÁ EN “AFTER 3”?

Aunque no hay sinopsis oficial de “ After 3” los seguidores de la franquicia pueden recurrir al tercer libro, “After: Almas perdidas”, para saber qué sucederá con Hardin y Tessa, interpretados por Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin, respectivamente.

De acuerdo a Sensacine, en la tercera novela la relación de esta peculiar pareja se complica aún más, debido a que Tessa debe tomar una decisión importante para su vida. Además, se revelan algunos secretos familiares que amenazan el amor de los jóvenes.

Por su parte, Anna Todd no precisó detalles sobre el futuro de la franquicia cinematográfica. “Todavía no puedo contestar, pero sé que ese es el objetivo de todo el mundo, por supuesto: hacerlos todos. Pero debido a la incertidumbre de estos tiempos y todo, lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero todavía no puedo revelar nada”, dijo en otra entrevista al medio antes mencionado.

Aunque los libros revelan que pasará con Tessa y Hardin aún falta ver cómo adaptarán su historia en la cuarta película (Foto: Voltage Pictures)

TRÁILER DE “AFTER: ALMAS PERDIDAS”

La tercera película de “After” todavía no cuenta con tráiler de oficial.

ACTORES Y PERSONAJES DE “AFTER 3”

Por supuesto Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford volverán a interpretar a Hardin Scott y Tessa Young, respectivamente. Asimismo, Louise Lombard regresará como Trish, Shane Paul McGhie como Landon, Inanna Sarkis como Molly, Dylan Sprouse como Trevor y Charlie Weber como Christian Vance.

Josephine Langford como Tessa Young

Hero Fiennes-Tiffin como Hardin Scott

Louise Lombard como Trish Daniels

Dylan Sprouse como Trevor Matthews

Charlie Weber como Christian Vance

Shane Paul McGhie como Landon Gibson

Inanna Sarkis como Molly Samuels

¿Qué otros actores se sumarán al elenco de "After: Almas perdidas"? (Foto: Voltage Pictures)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “AFTER 3: ALMAS PERDIDAS”?

“After 3”, secuela de “After: aquí empieza todo” y “After We Collided”, aún no tiene fecha de estreno, pero lo más probable es que se estrene a fines del 2021. Sin embargo, es importante considerar la situación actual provocada por la crisis del coronavirus podría provocar algunos retrasos.