Si eres fanático de la historia de amor de Hardin y Tessa Young, estarás intrigado sobre si luego de “After Everything”, la última película de la saga, habrá una sexta entrega. En Mag, te contamos lo que se viene.

La primera película “After” se estrenó en los cines de Estados Unidos en 2019 y rápidamente consiguió una base de fans. La última en estrenarse ha sido “After Everything”, o “Para siempre”, para acabar con la historia de amor interpretada por Hero Fiennes Tiffin y Josephine Langford.

La quinta película de la saga, que por primera vez no está basada en una novela de Anna Todd, fue escrita y dirigida por Castille Landon, la responsable detrás de la anterior entrega. Sin embargo, sus fanáticos quieren saber. ¿Habrá más de After?

¿HABRÁ UNA SEXTA PELÍCULA AFTER ?

“After Everything” es la quinta y última película centrada en la historia de amor, por lo que no habrá After 6. Lo bueno es que se anunció una precuela y una secuela.

Castille Landon, directora de “After We Fell”, “After Ever Happy” y “After Everything”, en 2021, comentó a Teenvogue que se tenía planeado dos películas más: una precuela, que está basada en el libro Before, sobre la vida de Hardin antes de conocer a Tessa, y una película de próxima generación que se centra en los hijos de la pareja. Es posible que Hero Fiennes Tiffin y Josephine Langford no repitan los papeles, dado los tiempos en que se desarrollarán las entregas. ¿Cuándo se estrenarán? Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial.

El póster de la película "After Everything" (Foto: Voltage Pictures)

¿DE QUÉ TRATA LA PRECUELA “BEFOR”?

“Before”, o “Antes” escrito Anna Todd, está basada en la vida de Hardin antes de conocer a Tessa. Castille Landon explicó que la adaptación cinematográfica será una “conversación más amplia” vinculada a lo que sucede en el libro, pero con una trama ampliada.

“Ha pasado por muchos traumas en su vida familiar y en sus relaciones, y [veremos] más de ese desorden antes de conocer a Tessa, y cómo esa experiencia lo cambia”, explicó. Dado que presenta a Hardin a una edad más joven, Hero no repetiría el papel si llegara a la pantalla grande.

¿CÓMO VER “AFTER EVERYTHING”?

La película “After Everything”, la quinta y última de la saga basada en las novelas de Anna Todd, se estrenó el 13 de septiembre en los cines de Estados Unidos y a nivel internacional desde el jueves 14 de setiembre. Todavía no se sabe la fecha oficial de su aparición en Netflix.