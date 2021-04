“After”, la saga basada en las novelas de Anna Todd y protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin, contará con dos nuevas películas además de “Aquí empieza todo” de 2019, “En mil pedazos” de 2020, “Almas perdidas” y “Amor infinito”, que se estrenarán en los cines próximamente.

La franquicia se expandirá con una precuela sobre el pasado de Hardin y una secuela que seguirá a los hijos de la pareja protagonista. Las dos películas tendrán como directora a Castille Landon, quien ya desempeñó este rol en ‘After: We Fell’ y ‘After: Ever Happy’, y ahora también se encargará de escribir las nuevas historias.

Por el momento, las dos nuevas cintas no tienen fecha de estreno, pero se sabe que se rodarán de forma continua a partir de otoño. Sobre el cast, aún no se ha anunciado a los actores que se unirán a la saga, no obstante Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin no volverán a interpretar a Tessa y Hardin.

Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin no volverán a interpretar a Tessa y Hardin en las nuevas películas de "After" (Foto: Voltage Pictures)

LA PRECUELA DE “AFTER”

Basada libremente en el libro ‘Before’, que narra los hechos desde la perspectiva de Hardin, la precuela de “After” se centrará en el pasado de este personaje, y tendrá que ser interpretado por un actor más joven.

Según Castille Landon, la precuela será “una conversación más amplia (…) Ha pasado por muchos traumas en su vida familiar y en sus relaciones y veremos más de ese desorden antes que conozca a Tessa y cómo esa experiencia lo cambia”, dijo a Teen Vogue.

La precuela de "After" se entrará en el pasado de Hardin (Foto: Voltage Pictures)

LA SECUELA DE “AFTER”

La secuela seguirá a Emery y Auden, los hijos de Hardin y Tessa, así como a su prima Addy. Estos tres personajes fueron mencionados en las últimas páginas del epílogo de la novela “After Ever Happy”.

“Emery, Auden y Addy son bastante queridos por los fans. Todos hemos recibido muchas consultas sobre lo que sucede con los niños”, explicó Landon. “Es increíble ver lo interesados que están los fans en esos personajes, incluso aunque solo sin ser introducidos de forma superficial en los libros. La gente se ha aferrado a ellos por su amor por Hardin y Tessa”.